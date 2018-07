Aparecen esculturas gigantes de Donald Trump desnudo en varias ciudades de EEUU

Donald Trump gigante, desnudo y sin testículos. Aunque parezca una pesadilla se trata de las cinco figuras que han aparecido en las ciudades de Nueva York, Cleveland, Seattle, Los Ángeles y San Francisco el pasado jueves por la mañana en señal de protesta contra el candidato republicano.

El grupo anarquista Indecline ha sido el autor de este proyecto al que han llamado 'The Emperor has no Balls' (El Emperador no tiene pelotas): "Decidimos hacer a Trump sin pelotas porque nos negamos a reconocerlo como un hombre, es un niño pequeño y arrogante", explica el grupo a The Huffington Post.

La escultura es obra de una artista llamada Ginger especializada en hacer figuras de terror: "Los chicos me contactaron por mi habilidad en hace monstruos y Trump es otro monstruo más", explica la escultora de Las Vegas a Washington Post.

Aunque la mayoría de la gente reaccionó con mucho humor ante la aparición de estas estatuas les ha durado poco la diversión, ya que fueron retiradas rápidamente. "Nueva York se opone firmemente a erigir cosas sin permiso en los parques de la ciudad, sin importar lo pequeñas que sean", afirmaba el Departamento de parques y jardines de Nueva York en su cuenta de Twitter.