Cachondeo con el enorme tatuaje de una estrella de la televisión turca mal traducido

Naz Mila es una estrella de la televisión turca que se hizo muy conocida tras participar en un programa para encontrar pareja. Ahora la joven de 26 años ha compartido con sus más de 860.000 seguidores el enorme tatuaje que se acaba de hacer.

Desde debajo del pecho extendiéndose a lo largo del costado y alcanzando la cadera y la pierna, Mila quiso tatuarse un popular dicho turco que dice "Solo Dios puede juzgar mis errores y verdades". Pero quiso tatuarse la frase en inglés y no sabemos si fue ella, el tatuador u otra persona la que hizo un desastroso trabajo de traducción.

Si bien la frase debería decir "Only God can judge my mistakes and truths", lo que se puede leer en el cuerpo de la joven es "I can judge a single dos with my wrongs and wrongs", que traducido al español significaría algo como "Puedo juzgar un único Dios con mis errores y errores". Una frase que, salta a la vista, no tiene nada que ver con la original.

El problema ha sido aún mayor cuando tanto Naz como el tatuador han compartido unas imágenes del tatuaje en las redes sociales, donde se han generado cientos de comentarios de burla hacia tan surrealista frase.

Aunque parece que a ninguno de los dos les ha importado mucho este "pequeño error", ya que ambos mantienen las imágenes en sus perfiles de Instagram a pesar de la lluvia de críticas aunque Naz ha desactivado los comentarios en esa publicación.