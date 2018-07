Esta empresa envía pedos por correo a la gente que odias

¿Quién no ha pensado alguna vez en vengarse de ese vecino cascarrabias, esa ex pareja que te lo ha hecho pasar mal o ese 'gran amigo' que en realidad no lo era tanto? Una empresa de transportes ha creado una nueva división de negocio, y se les ha ocurrido la brillante idea de enviar pedos a domicilio.

El servicio Send a jart (jart como contracción de jar [tarro] y fart [pedo]) envía un frasco de cristal con una nota dentro, con lo que no levantará sospechas y creará expectación en el destinatario, que tendrá unas ganas terribles de abrirlo. Para ese momento de gloria, la empresa nos permite elegir varios tipos de olores fétidos: pasajero de primera clase de avión, pedo de resaca de joven adolescente, vegano que prueba la carne por primera vez, camionero después de ocho horas de trabajo...

¿Te imaginas cómo deben conseguir esos olores pútridos? Tranquilo, la empresa ya advierte de que no son pedos reales, pero su hedor está garantizado.

¿Cuál es la mala noticia? Que de momento la empresa es estadounidense. Pero no es de extrañar que si el servicio triunfa, en breve prolifere más allá de sus fronteras.