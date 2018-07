Un hombre arrastra a una mujer del pelo por el suelo en plena calle y nadie hace nada

Un usuario ha subido a la plataforma de vídeos LiveLeak un vídeo en el que se ve como un hombre cruza una carretera arrastrando por el suelo a una mujer, a la que tiene cogida por el suelo. Tan cruel escena es vista por los conductores que los rodean y por algunas personas que también cruzan la calle como ellos.

Pero si hay algo más cruel que la propia escena es que nadie hace nada por impedirlo. La gente pasa por el lado de la pareja, algunos se quedan mirando pero nadie, ni siquiera un hombre uniformado que los sigue durante unos segundos; interviene en la pelea.

No se sabe dónde exactamente donde ha tenido lugar el maltrato pero todo apunta a que se trata de China, cuya cultura sitúa al hombre en una posición mucho más poderosa que la de la mujer. Lo más extraño del vídeo es que ella no intente defenderse, ya que no hace ningún movimiento más que el de ladear la cabeza; pese a los gritos de terror que se pueden oír en el vídeo.