Justin Bieber anuncia un concierto en Belmonte del Tajo, un pueblo con 1.600 habitantes

La web oficial de Justin Bieber anunciaba que la única fecha en Madrid no sería en la capital, si no a 55 km en la localidad de Belmonte del Tajo, de 1.600 habitantes . El Ayuntamiento de este Municipio se ha tomado el error con mucho humor.

Justin Bieber actuará en Belmonte del Tajo, un municipio madrileño de 1.600 habitantes. Esto es lo que anunciaba la web del artista en su listado de conciertos. Ante esta noticia solo pueden pasar dos cosas: o Justin se ha marcado un Lady Gaga y se aleja de grandes estadios para presentar su disco en un formato mucho más íntimo o irremediablemente, se trata de un error.

Para decepción de los belmonteños se trata de lo segundo, y es que ellos ya estaban esperando al canadiense con los brazos abiertos: "No sabemos cómo prepararnos para este acontecimiento, en noviembre no hay fiestas en nuestro pueblo" bromeaba su alcalde Amador Salinas, y continuaba: "Justin tiene mi contacto porque hicimos juntos la mili". Aunque ante la posibilidad de que no se tratase de un error Salinas había buscado una alternativa: "Bueno, que cante en el campo de fútbol".

Bromas a parte, la web de Justin Bieber muestra en realidad dos errores en la ubicación de este concierto. Por un lado el Barclaycard Card Arena se encuentra en Birmingham (Reino Unido) y no en Madrid, ya que el antiguo Palacio de los Deportes pasó a llamarse en 2014 Barclaycard Center. Aunque en un primer momento se pensó añadir el "Arena" finalmente se descartó.

Por otro lado, el concierto se sitúa en una dirección real de Belmonte del Tajo: Av. Felipe Serrano, 2, en lugar de An Felipe II s/n donde realmente se encuentra el Barclaycard Center de Madrid; probablemente por este fallo en la dirección se situó automáticamente el concierto en el municipio madrileño en lugar de la capital.