Mata a su hermana de 14 años mientras conducía borracha y lo retransmite por internet

Obdulia Sanchez, de Stockon, California, iba conduciendo borracha mientras retransmitía un vídeo en directo para Instagram. Según han informado las autoridades, sobre las siete menos veinte de la tarde, y a causa de los efectos del alcohol, perdió por completo el control del coche.

Su hermana pequeña, Jaqueline, de 14 años, iba con ella dentro del vehículo y salió disparada al no llevar el cinturón de seguridad puesto.

Obdulia no dejó en ningún momento de retransmitir en directo y se grabó a ella misma junto al cuerpo sin vida de su hermana, a la que se puede ver perfectamente con la cabeza abierta. La hermana mayor, siguió grabando mientras decía:

"Joder, quiero a mi hermana a morir, no me importa una mierda. Vamos a morir. Esto es lo último que quería que pasara pero acaba de pasar. Jaqueline, por favor, despierta, esto es lo último que quería que pasara. He matado a mi hermana, pero me da igual. Sé que voy a ir a la cárcel, pero me da igual. Lo siento, cariño. Soy fuerte... descansa en paz, cielo".

Jaqueline, iba a celebrar su fiesta de cumpleaños ese mismo domingo.

El vídeo estuvo colgado en el Instagram de Obdulia más de 19 horas. Mary Hernandez, una conocida de la hermana mayor, se enteró mediante un amigo de la existencia del vídeo y decidió grabarlo antes de que pasaran las 24 horas y desapareciese de internet.

La chica compartió el vídeo en su Facebook, a pesar de tener dudas sobre si era real. Más tarde, se confirmó que lo sucedido era verídico y antes de que la red social lo borrase, más de 700.000 personas lo habían reproducido.

La policía está examinando el contenido de las imágenes y el sargento Darin Heredia ha asegurado que "fueron muy poco cooperativas después del arresto. Sanchez no paraba de gritar sobre su hermana".

Obdulia está retenida en la cárcel del condado de Merced con cargos de conducción bajo los efectos del alcohol y homicidio.

Avertencia: El vídeo contiene imágenes gráficas.