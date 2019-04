Una niña encuentra en una playa un diente gigante de megalodón, una especie extinguida hace millones de años

La joven Avery Faith jugaba en la playa North Topsail, en Carolina de Norte, cuando se topó con un objeto muy raro pero que supo reconocer al instante. Su padre se había pasado 25 años buscando un diente de megalodón y, sin esperarlo, ella tenía uno entre manos.

"Siempre busco cosas enterradas en la arena. Cuado lo vi, salí corriendo a buscar a mi madre", aseguró la niña a WECT NEWS 6.

El padre, consciente del valor que tiene y de lo difícil que es encontrarlos, asegura que es "un sueño". "No he encontrado ninguno en 25 años, me sorprendió que ella lo hiciera", explicó.

El diente puede tener hasta 20 millones de años. Los megalodones vivieron durante el Cenozoico, entre los 19, 8 y los 2,6 millones de años. La joven asegura que contará la historia a sus compañeros de colegio, pero no lo enseñará por precaución. "Puede romperse. Lo guardaremos en una caja especial en casa", asegura.

Al viralizarse la historia en las redes sociales, un usuario aprovechó para felicitarles por el hallazgo y, además, contar que él también encontró dos piezas en esa misma playa hace cinco meses. "Pensé que nadie encontraría uno mayor", asegura junto a la imagen.