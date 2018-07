La pelea de una madre con Instagram después de que borren 3 veces esta foto de su hija

La fotógrafa Cass Bird lleva semanas en una lucha con Instagram por haber eliminado en tres ocasiones una fotografía que le hizo a su hija de 6 años. En la imagen, la pequeña se mira al espejo vistiendo un sujetador de su madre con dos manzanas llenando las copas, una imagen divertida que dicha red social no ve con buenos ojos y que ha dividido la opinión de los usuarios.

Una vez más se cuestiona si la censura que utiliza Instagram en algunas fotos es acertada o no. Cass Bird, una reconocida fotógrafa de Nueva York, publicó hace semanas en su perfil de Instagram una foto de su hija Mae, de seis años, en la que se le ve mirándose al espejo con un sujetador.

La imagen, en la que se ve claramente a la pequeña jugando con la ropa de su madre, no ha pasado la aprobación de Instagram, que la ha eliminado hasta en 3 ocasiones sin darle ninguna explicación a la usuaria. En una entrevista para TIME, la fotógrafa explica que su trabajo consiste en captar imágenes cotidianas y divertidas y eso es lo que hizo con su hija: "Simplemente estaba capturando un momento de la infancia que han vivido muchos padres".

La respuesta de los usuarios ha sido, en su mayoría, de apoyo a Bird, con comentarios en los que defienden que todas las niñas han jugado alguna vez a ponerse la ropa o los zapatos de su madre o hermanas mayores. Aunque también los hay que, aún defendiendo el trabajo de la fotógrafa y no viendo nada de sexual en la imagen, afirman que publicar este contenido en un lugar tan amplio como Internet puede caer en manos de personas que no vean con la misma inocencia este tipo de fotos.

Cass ha publicado la imagen por cuarta vez y parece que por el momento ha ganado la batalla, ya que no se la han eliminado y afirma que esto no hubiese ocurrido si en lugar de su hija fuese su hijo el que mostrase sus pezones en la imagen. Es más, se planteó taparlos pero pensó que eso llamaría aún más la atención hacia una parte del cuerpo que no era protagonista en la imagen.

Por su parte, un portavoz de Instagram se ha negado a comentar esta imagen pero ha hecho referencia a las normas de la comunidad de esta red social que indican que "Por razones de seguridad , hay momentos en que es posible que se eliminen imágenes que muestran los niños desnudos o parcialmente desnudos. Ya que aún cuando este contenido es compartido con buenas intenciones, podría ser utilizado por otros en formas no previstas".