Prisión para una joven de 25 años que mantenía relaciones sexuales demasiado ruidosas

LOS VECINOS YA NO PODÍAN MÁS

Amanda Warfel / The Independent

Un juez del condado de York ha condenado a Amanda Warfel a una pena de cárcel de entre 45 y 90 días, algo que celebran los residentes de su mismo edificio ya que aseguran que dejarán de sentirse como si estuvieran en una película porno.

Las ruidosas sesiones de sexo han provocado que los vecinos la denunciaran y es ahora cuando celebran el ingreso en prisión de la joven.

Tanya Saylor, una de las vecinas, ha contado, según recoge The Independent, que incluso le dio a su hijo de cinco años unos auriculares para que pudieran dormir. No tiene muy claro que su estancia en prisión sea tan efectiva como espera, pero no pierde la esperanza.