¿Quieres ser instagramer? Crean una carrera para que lo consigas

Tienes una cuenta en Instagram que quieres que se haga más visible y, para ello, subes más y más fotografías pensando que algún día te despertarás siendo la nueva Dulceida o el actualizado Sergi Pedrero . Pero no sabes cómo hacerlo. Si vivieras cerca de Shanghái, tendrías tu oportunidad , porque una universidad de allí ha creado una carrera forma a futuros instagramers. ¿Qué te parece?

Formar parte de las redes sociales puede ser muy estresante. Que si el filtro no es el adecuado, el copy no transmite lo que querías o, simplemente, no te gusta como apareces en la fotografía que acabas de colgar. Todo son problemas y dolores de cabeza. Bueno, lo son si eres de esas personas que desean ser un ejemplo de perfección en estas plataformas, si quieres convertirte en toda una estrella de Instragram.

Pues esos dolores de cabeza deben de haber desaparecido para los estudiantes del centro Yiwu Industrial and Commercial College (YWICC), una universidad que ha creado una carrera en la que enseñará a ser instagramer. Situada cerca de Shanghái, los alumnos aspiran a convertirse en Wang Hong, el término chino usado para llamar a los influencers.

Papi Jiang, una todoterreno en el mundo de las redes tal y como lo es Lovely Pepa en España o Selena Gomez en el mundo, puede llegar a ganar 50 millones de euros al año. Casi nada. Y es que el territorio Chino es tan basto que el alcance que puede tener una diva de las redes es extremadamente alto.

Según la entidad formativa, para llegar a ser como Papi Jiang, los estudiantes tienen que tener unos conocimientos básicos. Algunos de ellos son saber bailar y vestir a la moda. Las demás enseñanzas, mucho más rebuscadas, pasan por la cultura estética, la sensibilidad hacia la moda, el tratamiento de fotografías y saber vestir de etiqueta.

Los alumnos además aprenderán a grabar para transmitir vídeos en directo y poder ampliar su red hacia Youtube y otras comunidades. Si al final lo que realmente importa es saber moverse por las diferentes plataformas para poder ser todo un experto y colgar los contenidos adecuados. A ver si lo próximo será una carrera para ser influencer en Youtube...