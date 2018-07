Las redes estallan contra una polémica receta de tortilla de patatas: chorizo, pimentón, leche….

Mientras el famoso chef de Pesadilla En La Cocina se limitaba a un "No puedo, he perdido el habla"; el Twitter de la Policía Nacional , con su habitual sentido del humor, daba su veredicto: "Después de vuestras denuncias y del minucioso análisis de nuestros agentes 👮🏻🔬🍳 ¡CONFIRMADO! Esa #SpanishTortilla, no es la auténtica". En la misma línea se manifestaba la Guardia Civil , advirtiendo de su peligroso consumo: "Confundir una "Spanish Tortilla" con una "Tortilla Española", pase, pero comerla tal vez atente contra la salud😂 Atenderemos tus denuncias🚔".

Como era de esperar, la indignación en Twitter no se ha hecho esperar convirtiendo 'spanish tortilla' en Trending Topic a nivel nacional. Alberto Chicote, la Policía Nacional o la Guardia Civil son algunos de los usuarios de Twitter que no han podido evitar responder a la terrible receta de 'spanish tortilla' de @buzzfeedtastyy , una cuenta de recetas con más de 275.000 seguidores.

Spanish Tortilla from our new original show ‘Farm to Plate’ pic.twitter.com/L1IUqn9e3K