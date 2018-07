Euroclub estrena en exclusiva esta noche el nuevo single de Selena Gómez, que lleva por nombre Who Says

Selena Gómez entró en el punto de mira de las críticas cuando se la empezó a relacionar con el joven Justin Bieber. Entre los dos hacen un tándem que arrasa entre los adolescentes, pero a los fans incondicionales no ha gustado que estén juntos, y menos revueltos.

A tod@s ell@s va dirigido su nuevo single Who says. Selena Gomez arremete contra todos esos mensajes incendiarios que atiborran las redes sociales como Twitter o Facebook. "Básicamente, es para los que odian, es a la gente que trata de hundirte" ha confesado recientemente en una entrevista.

<

"Me hiciste insegura,

me dijiste que no era lo suficientemente buena

pero quién eres tú para juzgar

cuando eres un diamante en bruto"...

Esta noche Who says de Selena Gomez en exclusiva en Euroclub.