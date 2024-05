El lado más personal de Alaska: cuántos años lleva con Mario Vaquerizo, sus dos bodas y los rumores de divorcio

Alaska se ha convertido en una de las figuras más relevantes de la música española y lo ha hecho de la mano de Mario Vaquerizo, quien empezó a su lado como mánager y se ha convertido en su inseparable compañero de vida.

Alaska y Mario llevan juntos 25 años, exactamente desde 1999 cuando se conocieron a través de la discográfica Subterfuge. El líder de las Nancys Rubias se acaba de incorporar a la compañía y le encargaron la promoción bandas como Fangoria, lo que le unió a Alaska y le hizo acabar enamorándose de su jefa.

Un beso y ninguna declaración de amor

"Yo jamás me enamoro de Olvido porque fuera Alaska. Me enamoro de la mujer. Yo era el promocionero de Alaska y la discográfica me encarga que lleve el lanzamiento del disco. El promocionero tiene una relación directa y personal y yo decía: 'Esta chica me gusta", contó Mario en el programa El Novato de Joaquín.

"¡Le planté un beso directamente con la buena suerte de que fui correspondido!"

En aquel momento el cantante tenía 25 años y una relación de pareja, algo que ponía celosa a Alaska, que ya había cumplido 36 años. "Me di cuenta de que me gustaba", explicó en el mismo programa la artista, a la que Mario sorprendió un buen día pasando a la acción.

"¡Le planté un beso directamente con la buena suerte de que fui correspondido!", contó el cantante en una entrevista en Canal Sur con Toñi Moreno. sobre el aparentemente salto al vacío que dio en la Sala Bikini de Barcelona tras un concierto de Alaska.

Las dos bodas de Alaska y Mario

Aquello fue el 10 de junio de 1999 y seis meses después se dieron el "sí, quiero" en Las Vegas (EEUU). Se casaron un 29 de noviembre, Mario Vaquerizo iba vestido de Elvis Presley y Alaska, de Dolly Parton.

Años después decidieron dar el paso en España, pero fue más bien por un sentido práctico. "Se hizo por sentido común, por dejar las cosas bien arregladas por si le pasa algo a alguno de los dos", explicó Mario Vaquerizo sobre la boda celebrada en Madrid el 27 de mayo de 2011 durante la grabación del reality Alaska y Mario.

En estos años de amor, Mario y Olvido han defendido con palabras y hechos que no forman una pareja convencional y la mejor prueba la compartieron tras su boda en Las Vegas. No se fueron a vivir juntos, esperaron cuatro años para fijar una única residencia de pareja.

La decisión de Alaska de no ser madre

La pareja mp ha tenido hijos por decisión de Alaska. "Sé que es egoísta, estuvo en mí", contó la cantante en una entrevista en El País. "Yo tenía 36 años cuando conocí a Mario y ya había pasado por esa disyuntiva de si quería o no. A los dos nos gusta malcriar a los niños de los demás. Pero tener uno propio y educarlo… por mucho que Mario diga que le hubiese gustado, yo creo que no”, aseguró la cantante, que cinco años antes se había convencido de que no quería ser madre.

Tomó la decisión (y se liberó) cuando tenía 31: "Tuve mi experiencia interna y decidí definitivamente que no. Hasta ahora la pregunta siempre era '¿no vas a tener niños?' Como si fuera una obligación. No quiero tener hijos y punto".

"La pregunta siempre era '¿no vas a tener niños?' Como si fuera una obligación. No quiero tener hijos y punto"

Sobre este tema también habló Mario en el programa A solas... con Vicky Martín Berrocal y explicó que a él sí le hubiera gustado formar una familia. "El principal motivo por el que no he sido padre es porque mi mujer no tiene el instinto maternal. A ella le encantan los niños, pero no le apetecía tener un hijo. A mí si me hubiera apetecido ser padre porque creo que hubiera sido un buen padre, pero si no era con mi mujer, yo no quería", dijo con total sinceridad.

"Olvido no ha renunciado tanto porque lo tenía más claro. ¿Yo he renunciado un poquito? Pues quizás sí. Lo que pasa es que cuando yo hubiera tenido que ser padre con Olvido hubiera sido muy joven para tenerlo, por lo de la diferencia de edad, porque Olvido me saca 11 años, y tampoco va a ser la madre la abuela de la criatura", aseguró el cantante, que también sabe que, de ser padre, hubiera que sacrificar su carrera.

Rumores de crisis y la noticia de un divorcio

Además de responder cuestiones sobre su no paternidad, Alaska y Mario también han tenido que enfrentarse a muchos rumores de crisis como ocurrió en 2022 cuando los dos salieron a negarlos en distintos medios. "No entiendo de dónde salen esas mentiras, eso es de alguien que no sabe de lo que escribir y se lo inventa. No hay que hacer caso de esas cosas. Estamos igual de bien que siempre, y se nos puede ver todo el día juntos", dijo Alaska en el portal Chic.

Recientemente vivieron una situación similar cuando se publicaron varias noticias hablando de divorcio. "La primera vez que me preguntaron sobre los comentarios de divorcio, ni siquiera los había oído y los desmentimos", dijo Alaska en El Hormiguero. "El problema es cuando al mes siguiente te preguntan todos los días", añadió la cantante, que hizo una reflexión sobre el daño que pueden hacer este tipo de noticias: "Cuando no hay nada, no pasa nada, pero imagínate que Mario y yo estamos enfadados. Eso hace que crezca el malestar".