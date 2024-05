"Me he vuelto a hacer las analíticas": India Martínez muestra las manchas rojas de su piel un día antes de empezar a rodar

Te interesa La foto subida de tono de Selena Gomez en una fiesta con su novio Benny Blanco

No es la primera vez que India Martínez se llena de manchas rojas y no es la primera vez que se enfrenta a pruebas médicas para saber el motivo.

La cantante cordobesa de 38 años se lo ha contado (y mostrado) a sus seguidores de Instagram al compartir una serie de imágenes de las marcas que le han vuelto a llevar al hospital.

"Despertar así justo un día antes de rodar un videoclip… 🙈", dice en el comentario de la foto en que se ve parte del abdomen y la espalda. "¿A alguien más le pasa esto sin venir a cuento?", pregunta buscando complicidad, y añade: "Es un coñazo pero la verdad es que me estoy acostumbrando a vivir con ello, incluso lo estoy normalizando".

La galería, de tres fotos, la cierra una imagen en la que se ve a India Martínez en el centro médico: "Me han vuelto a hacer analíticas, esperando resultados, ya os cuento! 🍀🤞🏽".

Por el momento se desconoce el motivo médico, pero muchos fans le han dado algunas teorías como una posible reacción por estrés o urticaria crónica.

Un problema previo de salud

No es la primera vez que India Martínez comparte con sus seguidores sus problemas de piel. En 2021, hace ya tres años, compartió un vídeo en Instagram para enseñar su reacción alérgica en la cara.

"Ya no puedo tomar ni un paracetamol sin tener reacciones raras… creía que solo me pasaba con el ibuprofeno, ¿esto es normal?", apuntó en el comentario de la publicación.

Un año después hizo una publicación similar y, tirando de humor, mostró su rostro de nuevo desfigurado.

“De repente me he despertado así, hacía tiempo que no me pasaba… Tengo la boca hinchada, los ojos, todo el cuerpo me pica que no veas. Estoy llena de ronchas por todos lados. Y no he tomado nada, no sé, alguna comida... yo que sé”, dijo la cantante confiando en un diagnóstico temprano. "A ver si damos con lo que es".

