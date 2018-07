Europa FM estrena en primicia Every Teardrop Is A Waterfall, el nuevo material de Coldplay. ¡Escúchalo!

Coldplay estrena Every teardrop is a waterfall / europafm

Los detalles que se refieren al quinto disco de Coldplay se conocen a cuentagotas. El pasado 1 de diciembre nos sorprendían con un villancico y han tenido que pasar 6 meses para conocer nuevo material de la banda. Every teardrop is a waterfall es nuevo sencillo, aunque la banda de Chris Martin aún no ha confirmado si formará parte del nuevo disco.

Coldplay ha querido estrenarlo tal día como hoy para evitar filtraciones, dado que la banda lo presentará en directo esta misma noche en el Rock im Park (Alemania) y seguirá en diferentes festivales donde tiene programada actuación (entre las que se encuentra el Bilbao BBK Live el 7 de julio).

Every teardrop is a waterfall saldrá a la venta en formato digital el viernes 3 de junio para todo el mundo, excepto en el Reino Unido, en dónde se estará disponible al día siguiente.

<





<