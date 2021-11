1 de noviembre: Mariah Carey da su tradicional bienvenida a la Navidad aplastando calabazas

Es una tradición en las redes sociales y Mariah Carey no defrauda. Puntual como cada año, una vez termina el día 31 de octubre, la cantante da la bienvenida a la Navidad con un divertido vídeo en el que inaugura una de las temporadas más especiales del año.

Mariah Carey es la intérprete de la banda sonora por excelencia de las Navidades. Su tema All I Want For Christmas is You lleva años volviendo al número 1 de las listas en cuanto los copos de nieve empiezan a caer y los niños comienzan a pensar en su lista de regalos para Papa Noel. Y claro, esto se traduce en beneficios económicos: se estima que la cantante puede ingresar cada Navidad alrededor de un millón de euros por las reproducciones del tema. Según The Economist, habría ganado unos 53 millones de euros por sus derechos en este último cuarto de siglo.

Con un divertido vídeo en el que la cantante destroza una calabaza con un bate, Carey invita a todos sus seguidores a deshacerse de sus disfraces de Halloween para empezar a sacar los adornos de Navidad. Mariah Carey no espera ni siquiera a que se te pase la resaca de una noche llena de "trucos" y "tratos".

Eso sí, la cantante no pierde de vista que antes de las Navidades toca disfrutar del Día de Acción de Gracias, que en Estados Unidos se celebra el 25 de noviembre.

"Es hora... De aplastar esa calabaza y tratarla como un pastel ... Porque todavía tenemos que pasar el día de acción de gracias", se puede leer al final del vídeo.