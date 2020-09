El actor Pablo Rivero presenta a su hijo y a su pareja: "En casa somos tres chicos"

El actor de la serie 'Cuéntame cómo paso', ha publicado una imagen en redes en la que podemos verle con su pareja y su hijo en la playa. "Sabéis que no soy muy dado a publicar fotos de mi vida privada" , comienza diciendo.

Pablo Rivero ha querido presentar a su familia en redes sociales, y lo ha hecho con discreción y pidiendo "Respeto, intimidad y felicidad para todos".

Junto a la foto en blanco y negro de la familia, podemos leer: "Sabéis que no soy muy dado a publicar fotos de mi vida privada, sobre todo por mantener a mis seres queridos al margen del rollo que es la exposición mediática. Esto no implica que haya mantenido en secreto mi vida familiar. Ni mucho menos, no puedo estar más orgulloso de ella."

Y concluye: "En casa somos tres chicos y no podemos ser más afortunados por la familia que formamos y por la gente maravillosa que tenemos a nuestro lado.", tras lo que pide "Respeto, intimidad y felicidad para todos".

Con más de 32.000 likes, han sido muchos los que han querido felicitarle y agradecer su gesto de visibilidad. Entre los mensajes de apoyo, leemos el de Alberto -cantante del grupo Miss Caffeina- o el de Paula Echavarría, que escribe "Lo mejor, la familia ❤️".