¿Quién es quién en 'Física o química: La nueva generación'? Conoce a los actores y a sus personajes

El colegio Zurbarán vuelve a abrir sus puertas para recibir a rostros jóvenes que volverán a recorrerse sus aulas, y no precisamente solo para estudiar.

Física o química: La nueva generaciónse estrena este domingo 16 de febrero, y no te puedes perder ningún detalle del esperado regreso de la mítica serie.

Esta nueva historia con tintes de su producción original arranca con una triste historia, marcada por los problemas de la juventud de entonces: la pérdida de una alumna lleva a la cooperativa de padres que ahora dirige el centro a crear un grupo de apoyo para los estudiantes.

Así, ocho adolescentes muy diferentes acaban compartiendo un espacio en el que chocarán de lleno, pero donde también terminarán conociéndose así mismos y compartiendo sus ganas de vivir, además también junto a otros compañeros.

Estos son los ocho nuevos alumnos protagonistas. ¡Conoce a los personajes y a sus actores!

Biel Antón es Pelayo, el 'popu'

Este personaje es un pijo de los de ahora, un cayetano. Sale con Carlota (María Bernardeau), la más guapa del colegio y la que más seguidores tiene. En sus redes su historia de amor acumula miles de likes, aunque la realidad es muy diferente. Pelayo no lleva bien que Carlota no quiera acostarse con él, pero con su insistencia y su carisma, lo acaba consiguiendo. Esa primera vez tendrá consecuencias, igual que los secretos que esconde.

María Bernardeau es Carlota, la 'influencer'

María Bernardeau es la hija de Ana Duato y hermana de Miguel Bernardeau. Su personaje es la más guapa del colegio, la novia ideal. Gracias a su éxito en redes, se está convirtiendo en una influencer que enamora con sus looks y mientras cuenta su historia de amor con Pelayo (Biel Antón). Son la pareja ideal en Instagram. Pero, poco a poco, Carlota descubrirá que en las redes te pueden seguir miles de personas, pero que en la vida real solo te siguen unas cuantas. Y que esa relación tan idílica con Pelayo esconde traiciones muy dolorosas

Rocío Velayos es Asia, la 'motomami'

A Asia le flipa Rosalía. La energía que desprende, de motomami, con la fuerza de una moto como la que ella conduce y la fragilidad de una mami. Y es que Asia tiene carácter, es de las que no se callan, pero también es sensible y muy madura para su edad. Siempre ha sido una chica libre que ha hecho lo que le ha dado la gana sin importarle los demás. Pero todo tiene un límite, y el suyo llegará cuando se descubra que está en una trieja con Koldo (Kiko Bena) y Jon (Miguel Fernández) y todos la tachen de zorra.

Kiko Bena es Koldo, el chico de barrio

El chico de barrio. Lo que ahora se conoce como MDLR, 'Mec de la Rue', una expresión francesa que significa 'chico de la calle'. Usa mucho el 'bro' y nunca se quita el chándal. Lleva un tiempo enrollado con Asia (Rocío Velayos), pero su relación es algo particular. Sobre todo, porque en ella también está Jon. Son una trieja, aunque Koldo a Jon (Miguel Fernández) ni le roza. Se niega a admitir la relación y lo que siente por ellos. Y menos cuando se entera todo el colegio y su débil masculinidad se siente atacada.

Miguel Fernández es Jon, el repetidor

Ha repetido curso y no porque sea un vago o no le llegue la cabeza para estudiar, sino porque no lo ha tenido fácil para hacerlo. En su casa su padre nunca estaba, y cuando lo hacía era casi peor. Y su madre tiene demasiados problemas para atenderle. Cuando empezó a enrollarse con Asia (Rocío Velayos), no imaginaba que esa historia fuera a terminar siendo una relación a tres. Aun así, él no tiene prejuicios; es un tío de mente abierta y pasa de los comentarios de la gente. Asia y Koldo (Kiko Bena) le han hecho recuperar las ganas de vivir y dejar atrás esa nostalgia vital que tenía encima. Ellos son los que le mantienen a flote. Si la relación fracasa, él también. Y ese es su mayor miedo.

Esther Mejorada es Iria, la 'nerd'

Es una empollona y no solo de las fórmulas de química, sino también de los mangas, del K-Pop y el rollo otaku. Es de las marginadas del colegio junto a Bárbara (Julia Camus), pero nunca pierde la sonrisa. Tiene un entusiasmo que ya querría mucha gente. Siente que Bárbara y ella son unas pringadas por ser vírgenes y cree que la solución es quitarse ese peso de encima. Por eso, decide acostarse con alguien antes de que termine el curso. Jeremy (Santiago Garzoli), el chico nuevo, será su candidato. El problema es que a Jeremy quien le gusta es Bárbara.

Santiago Garzozi es Jeremy, el ecuatoriano español

La familia de Jeremy llegó a España hace ya más de dos décadas para buscarse la vida. No les ha ido nada mal, tienen un negocio propio, un piso y han sacado a sus hijos adelante. Él nació aquí y nunca ha hecho vida en Ecuador. La suya está en España, en Madrid. Pero eso no se atreve a decirlo delante de sus padres, que aún viven como si estuvieran en Ecuador. Es de los pringados del colegio, por nuevo y por extranjero. También se meten con él por lo de la Iglesia Evangélica, que es algo que no comparte con sus padres. Pero a la que va por no discutir. Eso sí, ni de broma va a salir con chicas evangélicas ecuatorianas con vestidos con lazos. A él la que le gusta es todo lo contrario: Bárbara (Julia Camus).

Julia Camus es Bárbara, 'la Caballo'

Hay dos tipos de adolescentes: las que quieren ser el centro de atención y las que prefieren pasar desapercibidas. Bárbara es de las segundas: le encantaría ser invisible. Pero lo tiene difícil porque es muy alta. Tanto, que en el colegio la llaman 'la Caballo'. Crecer en ese cuerpo que siente de gigante le han convertido en una chica ácida. También en alguien un poco desapasionada y algo borde. Pese a que Iría intenta que se lance, Bárbara no tiene interés ni por hacer amistades ni por los chicos. Pero la cosa cambia cuando ocurre algo que no esperaba: que Jeremy (Santiago Garzozi) se fije en ella. Y no solo por su altura.

Carla Domínguez es Marina, la lesbiana

Aunque trate de negárselo, Marina sabe que le gustan las chicas, pero no se siente identificada con lo que se supone que debería ser una lesbiana. Normal, porque cada persona es única y lo que le gusta en la cama no es lo que la define. Tiene muchas dudas por resolver, entre ellas qué hacer con su novio Dani (Biel Castaño). Sabe que lo mejor es romper con él, pero ahora que la hermana de Dani ha muerto, siente que una ruptura terminaría de hundirle. Por eso sigue con él, por miedo a hacerle daño. Pero cuando Lele se cruce en su camino, será muy complicado ocultar lo que siente.

Biel Castaño es Dani, el 'normal'

Dani siempre ha sido un chico normal al que le gustan las cosas normales: salir con sus amigos, con su novia Marina (Carla Domínguez), estudiar sin matarse… No le da muchas vueltas a las cosas y tampoco causa problemas. Pero desde que murió su hermana Silvia, el mundo de Dani se ha desmoronado. Sufre de ansiedad y no sabe cómo lidiar con esa pérdida. Ni tampoco con la relación que mantiene con Marina, a la que nota fría y ausente desde hace tiempo. Él intuye que ella quiere romper, pero cuando lo haga y descubra el motivo, no será tan fácil encajarlo.

Rocky es Lele, le chique no binarie

Lele está harte de que su identidad de género sea un debate. Es guerrere e insiste en que, por ejemplo, tiene derecho a que el lenguaje inclusivo se utilice en clase. No todos los profesores se lo conceden, sobre todo porque no terminan de entender que es no binarie. Lele podría haber triunfado en el equipo de fútbol, pero, por ese mismo motivo, no lo ha hecho. La etiqueta de futbol femenino es algo que no siente suye. Claro que tampoco sentía que tuviera mucho en común con Marina, hasta que esta le sorprende con una proposición… Igual que le sorprende encontrarse con Marta el primer día de clase: era su psicóloga y ahora es su profesora de filosofía. Y lo peor es que siente algo por ella.

Conoce también a los profesores

Silvia López es Marta, profesora de filosofía

También es psicóloga y dirige el grupo de apoyo para los estudiantes. De hecho, une de sus pacientes fue Lele, lo que le traerá algún quebradero de cabeza. Igual que su relación secreta con Ramón, el director del Zurbarán.

Israel Elejalde es Ramón, director del Zurbarán

Lidia con los alumnos y también con los profesores, ya que no todos conciben la enseñanza de la misma manera. Para colmo, tiene que rendir cuentas ante la cooperativa de padres que ahora controla el centro.

Itziar Miranda es Brianda, jefa de estudios y profesora de lengua y literatura

No entiende a la nueva generación de alumnos, los considera unos privilegiados cuyos únicos intereses en la vida son el móvil y el sexo.

Cuca Escribano es Carmina, presidenta de la Cooperativa de padres y madres de Pelayo

Ha impuesto medidas como el grupo de apoyo, reuniones semanales con el claustro, o profesores de su confianza como Esteban.

Alex Sie es Esteban, profesor de matemáticas

Llega al Zurbarán recomendado por Carmina, lo que le hará chocar de inmediato con Marta, que lo considera un enchufado.

Anaís Tovar es Lucía, profesora de Educación física

También entrena a los equipos de fútbol del colegio. El de las chicas ha perdido al patrocinador por falta de público y, lo que es peor, a su mejor jugadore: Lele.