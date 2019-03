Adele y Jennifer Lawrence se divierten con un juego de beber chupitos en un bar gay de Nueva York

Cuando sales de fiesta con tus mejores amigos, hay muchas posibilidades de que acabe siendo una noche inolvidable. Esto es lo que han vivido Adele y Jennifer Lawrence, a las que se les ha visto dándolo todo en un bar gay de Nueva York.

Según informa Billboard, la cantante y la actriz salieron a celebrar el reciente compromiso de matrimonio de Lawrence con el galerista Cooke Maroney. Y, todo apunta a que se divirtieron mucho, tal y como hemos podido comprobar con las imágenes que han salido a la luz en las redes sociales.

Los asistentes al garito Pieces de la ciudad estadounidense fotografiaron a las amigas, que no se escondieron de las cámaras y no pasaron desapercibidas, hasta se atrevieron a jugar al reto de beber chupitos. La perdedora de este challenge fue Adele, que tuvo que hacer varias flexiones en el suelo mientras su amiga la animaba y protagonizaba una escena de lo más graciosa.

Adele and Jennifer Lawrence getting crazy drunk as they play a drinking game in a NYC gay bar is everything! 🤣🤣 pic.twitter.com/aem5bi8PAk