Ibai Llanos pregunta a Aitana sobre las indirectas de la letra de 'Los Ángeles'

Aitana acaba de lanzar Los Ángeles, el primer sencillo de su próximo disco Alpha, un nuevo proyecto donde predominan los sonidos electrónicos.

La letra de esta nueva canción ha llamado mucho la atención a sus seguidores porque podría estar inspirada en el fin de su relación con Miguel Bernardeau y el inicio de su supuesto noviazgo con Sebastián Yatra.

La verdad detrás de 'Los Ángeles', la nueva canción de Aitana

En su entrevista con Ibai Llanos, el streamer no ha dudado en preguntarle por esta jugosa información: "¿Es alguna indirecta? En que te has basado para hacer esta canción", ha preguntado intrigado tras escuchar la canción con ella y ver el videoclip.

"Noooo ha respondido la artista entre risas, luego te cuento", ha respondido Aitana, pero el creador de contenido ha seguido preguntado por el contexto de esta canción, que reconoce que le ha sorprendido la letra y ha visto a la cantante un poco más rebelde.

"Si, la verdad, los temas nuevos son un poco más, no rebelde, hay de todo, son un poco más de personas de mi edad. porque claro, muchas veces soy muy naive, que sí que tengo esa parte, pero también tengo la de pasármelo bien, tengo 23 años", ha respondido. "Este tema habla de lo que hablábamos un poco antes de lo de los paparazzi la gente y todo lo de alrededor", ha añadido.

"Es una canción de lo que juzga la gente por lo que puede ver en una revista o en Twitter, literalmente es como, realmente no sabéis la historia de nada, no sabéis lo que hay detrás de la vida de una persona, puedes estar viendo fotos y cosas y luego sí, habrá cosas que pueden ser, habrá otras cosas que no pueden ser", ha dicho la cantante muy segura.

La comparativa de Aitana y Shakira

Aitana ha continuado hablando sobre el contexto de Los Ángeles desde su 'yo' más sincero: "Es una canción de "mira, a mi no me importa, yo tengo 23 años, voy a hacer lo que me apetezca hacer en el momento siendo coherente", mucha gente hablaba de infidelidad, no infidelidad... No, obviamente yo no estoy a favor de ese tipo de cosas sabes pero quitando todo eso que todo el mundo haga lo que quiera, que estén tranquilos, nadie sabe la historia que hay detrás de nada por mucho que nos pensemos que sí, como lo de Shakira y Piqué en realidad".

Es una critica al qué dirán, mientras yo no haga daño a nadie qué más da (...) Daré explicaciones cuando quiera: a veces hay procesos en la vida de las personas que ni tú mismo sabes qué decir, porque no sabes en qué momento estás. No se en qué proceso estoy, no sé cómo estoy ¿cómo te voy a dar declaraciones de algo? Estoy tranquila y dejándome llevar, a mi no me gusta dar explicaciones de eso.

"Creo yo estoy en mi derecho de contar lo que yo quiera contar", ha sentenciado la artista.