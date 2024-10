Aitana, afectada por el huracán Milton: ¿qué hace en Miami y con quién está?

El pasado 22 de septiembre, Alpha cumplía un año de vida.

Un disco de pop electrónico que ha alzado a la cantante como una de las artistas mainstream más vanguardistas en cuanto a sonido, que está al día de tendencias y cuya evolución sobre el escenario ha colocado el Alpha Tour como una de las mejores giras del año de un artista español. Después de un verano lleno de conciertos, las dos fechas en el Santiago Bernabéu en diciembre iban a ser el colofón final a un show apoteósico que no ha estado exento de polémica. Sin embargo, no será hasta 2025 cuando Aitana se despida de esta era tan especial. Las nuevas fechas programadas son para el 27 y 28 de junio del próximo año.

Trabajando en su nuevo disco... con Biel Juste y el huracán Milton

Mientras espera que llegue la gran fecha, Aitana no ha dejado de trabajar. En septiembre volaba a Los Ángeles para meterse en el estudio y empezar a componer y grabar sus nuevas canciones, que a todas luces formarán parte de un próximo disco. "Estoy a tope, creando y componiendo, esforzándome al máximo para daros lo mejor de mí porque siempre habéis estado a mi lado, en las buenas, pero sobre todo en las malas", relataba en su cuenta de Instagram junto a varias fotos entre teclados, micrófonos y mesas de mezclas.

Después de L.A viajó a Miami. No es la primera vez que la artista visita la ciudad para grabar, pero esta vez lo hizo acompañada de su familia. Su padre Vicente y su madre Belén han posado divertidos para las redes sociales, pero no es la única compañía de Aitana en la ciudad. "Biel Juste está en Miami con los padres de Aitana", aseguraban desde el podcast Mamarazzis sobre el que puede ser la nueva ilusión en el corazón de la cantante. "Están juntos en Miami y hay unas maniobras bastante extrañas, porque son amigos, pero no se dan likes. El entorno de Biel y Aitana tampoco es activo para que nadie pueda sospechar nada", mantenían.

Ahora, con el huracán Milton atravesando la costa de Florida, Aitana se encuentra atrapada en la ciudad y refugiada para no sufrir las graves consecuencias. El paso del huracán ha provocado lluvias torrenciales, tornados y ha destruido barrios enteros.

"Había que vivir la experiencia completa", escribía Aitana en un storie en su Instagram, en el que se podía leer el comunicado completo de la CNH. "La ciudad de Miami ha sido declarada en estado de emergencia por los potenciales efectos del huracán Milton".