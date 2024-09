Hackean la cuenta de Spotify de Aitana y publican un álbum de música ranchera

Aitana ha amanecido el miércoles 18 de septiembre con la noticia de que han hackeado su cuenta profesional de la plataforma de streamingSpotify. Esa es la única explicación al lanzamiento por sorpresa de un nuevo álbum firmado por la catalana, titulado Noches de hohemia.

El disco cuenta con diez composiciones latinas, de género ranchero. La voz de la artista española no suena en ningún momento, y la marca responsable de los derechos de autor sería "UFO Recording" con la distribución de "Mushroom Digital Co." (haciendo una búsqueda rápida en Internet, no aparece información sobre dichas compañías).

Tal y como señalan los fans de Aitana en redes sociales, las canciones podrían estar generadas con inteligencia artificial. Y lo mismo podría ocurrir con la portada del disco, que ilustra una silueta de una pareja dándose un beso al atardecer con el nombre de Aitana centrado en la parte de arriba de la imagen.

Ni la cantante ni su discográfica, Universal Music Spain, se han pronunciado al respecto.

Justo después de anunciar una sorpresa

Este extraño movimiento en el perfil de la catalana ha llegado justo unas horas después de que Aitana anunciara en sus redes sociales que tiene preparada una sorpresa para sus fans. El motivo sería el aniversario de su último álbum, Alpha, que el domingo 22 de septiembre cumplirá un año.

"A veces las cosas no salen como uno espera", comenzó escribiendo sobre la cancelación de sus conciertos en el Bernabéu. "Confío en que todo pasa por algo, estos días están siendo regular (no os voy a mentir), pero a pesar de eso estoy a tope, creando y componiendo, esforzándome al máximo para daros lo mejor de mí porque siempre habéis estado a mi lado, en las buenas, pero sobre todo en las malas", dijo.

Y, a continuación, anunció la sorpresa: "El domingo es el aniversario de Alpha y tengo una sorpresita que creo que os gustará… algo que podréis llevar siempre con vosotros. No todo iban a ser malas noticias".

Por supuesto, el nuevo disco que aparece en su perfil de Spotify no forma parte de la sorpresa, aunque sus fans han bromeado sobre ello en redes sociales. "Lo del álbum sorpresa de Aitana sí que no lo vi venir" o "Sorpresa para Aitana, sobre todo" son dos de todos los comentarios que se pueden leer en X (antes Twitter).