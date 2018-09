Aitana pide disculpas tras su actuación en la primera gala de OT cantando ‘Teléfono’

Anoche Aitana era la gran esperada, más allá de Malú -protagonista de una reciente polémica con Amaia Montero-, o del resto de actuaciones. Pero la fuerza, la voz y la seguridad que siempre había mostrado Aitana sobre el escenario, no fueron iguales mientras interpretaba ‘Teléfono’ en esta primera gala de Operación Triunfo, y fueron bastantes los seguidores del programa que hicieron comentarios al respecto en redes sociales:

Durante su visita a la Academia unos días antes, ya vimos a una Aitana muy sensible, y tal vez los nervios, la emoción de verse de nuevo allí o la vorágine profesional y personal en la que está inmersa, le jugaron una mala pasada a la joven cantante. Pero, fiel a sí misma, no dudó en pedir disculpas y explicarle a aquellos que criticaban su actuación, qué había pasado. Y no, no fue un fallo técnico, sino algo mucho más humano: “No me importa mostrar mis debilidades, no me importa pedir perdón, que no me importa sentir, que no me importa nada, yo soy feliz aprendiendo y quiero serlo todavía más…”, decía Aitana.

Durante nada menos que seis páginas de notas escritas a través del móvil, Aitana pedía sinceras y emotivas disculpas por lo que había pasado: "No sé ocultar mis sentimientos, mi dolor, mi alegría, mi nostalgia, mi pena, mi tristeza, mi espontaneidad, mi persona... (...) Sé que la profesión a veces requiere un saber estar (...) no voy a dejar de luchar, de quererme, de superarme (...) No me importa mostrar mis debilidades, no me importa pedir perdón, que no me importa sentir, que no me importa nada, yo soy feliz aprendiendo y quiero serlo todavía más. Por eso, si en este camino que vas a hacer conmigo pretendes que llegue a una meta ejemplar, te ruego que no sigas conmigo, porque el paso que quieres llevar es muy rápido y yo prefiero detenerme a mirar el paisaje y disfrutar de lo bonito que me está dando ese camino".

También habló de las nuevas sensaciones que experimenta desde que es famosa, y lo difícil que resulta vivir expuesto a la opinión pública, especialmente las redes sociales: "Quería abrirme a vosotros porque habéis vivido (y estáis viviendo) mi recorrido junto a mí, y a veces cerrarse en canal no es del todo bueno... porque sin querer, dejáis de entender cosas u os preocupáis de lo que pueda pasarme. Yo estoy bien, solo quiero transmitiros (en primer lugar) que si dejo de contar mi vida privada es porque no me he acostumbrado todavía a la idea de estar expuesta... sé que yo tenía que tenerlo claro y os prometo que lo tengo, muy muy claro, solo digo que lo proceso todo poco a poco (...) Si guardo cosas para mí es porque a veces necesito saber que hay algo mío".

Hace unos días, como comentábamos, Aitana visitó la Academia donde los concursantes de la presente edición le dedicaron un precioso homenaje cantando ‘Teléfono’ , y donde pudimos verla emocionarse en varias ocasiones. También recientemente nos mostró el tatuaje que acaba de hacerse a juego con su amiga Marta, porque dejarán de vivir juntas: "Me voy a vivir fuera", decía en su publicación, donde añadía que cerraba una etapa de su vida que recordaría siempre.

¡Nos encanta que seas tan natural, Aitana! Todos somos humanos…