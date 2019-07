Aitana pide a sus fans que respeten su "decisión temporal": "Me da un poco de mal augurio"

Aitana ha explicado a través de su cuenta de Twitter que ha decidido no cantar el tema 'El 13', incluida en su disco Spoiler.

La cantante asegura que es una canción compuesta por ella, y que le tiene mucho cariño, pero que no sabe por qué le da "mal augurio". La artista confiesa no ser nada supersticiosa, pero ¿qué le habrá pasado?. Muchos relacionan el número 13 con la mala suerte y parece que Aitana prefiere no jugársela.

La artista pide respeto y comprensión. Muchos de sus seguidores han querido pronunciarse y mientras unos la entienden ("es tu gira, cantas las que quieras") otros no están del todo de acuerdo con la elección. Hay quien la ha relacionado esta superstición con otros artistas, como es el caso de Pablo López, quien también tiene una canción que se llama así, 'Trece' y "mira que bien le va", le contesta a la artista.

Hace unos días la cantante pasaba los estudios de Europa FM para hablarnos de su álbum Spoiler y contarnos los detalles de su Play Tour, donde se encontrará con sus fans en numerosas ciudades. Además, no hemos podido evitar preguntarle por cómo lleva todo que está viviendo en tan poco tiempo y cómo se enfrenta a lo mejor y lo peor de las redes sociales. ¡No te lo pierdas!