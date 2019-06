El padre de Aitana le quita todo el protagonismo a la artista con un divertido baile

El Consejo Médico de Birmania ha revocado la licencia de médico de Nang Mwe San, una joven profesional birmana que llevaba ejerciendo la profesión. Sus posados en las redes sociales no han gustado a los miembros del consejo. "El juramento hipocrático no menciona la forma de vestir y no prohíbe que las médicas lleven bikini", denuncia ella.