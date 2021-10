Alec Baldwin reaparece ante los medios tras matar accidentalmente a Halyna Hutchins: "Era mi amiga"

Alec Baldwin se encuentra ahora en uno de los momentos más duros de su carrera profesional y también de su vida personal. Hace 10 días, el actor acababa con la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins tras disparar contra ella un arma que debía llevar cartuchos de fogueo, pero que no fue revisada correctamente.

Hollywood lleva un semana revolucionada tras esta absoluta tragedia que ha paralizado el rodaje de Rust, la película en la que participaban el actor y la directora fallecida en el momento del accidente. Sin embargo, ahora Alec Baldwin ha reaparecido públicamente para hablar de este trágico incidente una semana después de lo sucedido.

Alejado de la polémica, el actor se había trasladado a un resort de Vermont en busca de tranquilidad para superar esta difícil situación. Desde allí, ha querido reaparecer ante las cámaras para hablar del suceso que acabó con la vida de Halyna Hutchins.

"Era mi amiga, mi amiga. El día que comenzamos el rodaje la llevé a cenar con el director, era mi amiga", exclamaba visiblemente afectado por lo que había ocurrido. Aunque las autoridades le pidieron que no hiciera ningún tipo de comentario, el actor ha hablado claro sobre lo ocurrido en el set de rodaje de Rust, a pesar de la tensión que le ha generado este encuentro con los periodistas.

El actor, que se ha mostrado muy favorable a cambiar la legislación del uso de las armas en los rodajes para evitar que sucedan incidentes así, ha recordado que esto ha sido "un hecho puntual". "Cuántas balas fueron disparadas en los programas de televisión y cine en los últimos 75 años… Esto es Estados Unidos. Lo que debería pasar ahora es que cuando algo sale mal, como este catastrófico episodio, hay que tomar medidas: armas de utilería, de plástico", reiteraba el actor, que debe lidiar con la tragedia.

"Éramos un equipo muy unido que rodaba una película hasta que sucedió este horrible accidente", explicaba Baldwin. Por último, pidió a los periodistas que dejasen de seguir a su familia para que pudiesen descansar con tranquilidad: "Mis hijos están llorando en el coche, nos hemos parado como acto de cortesía", concluía el actor.

Las primeras palabras de Baldwin tras el accidente

Estas son las primeras palabras que Alec Baldwin pronuncia desde que lanzó un comunicado poco después de que se produjera el accidente y se confirmara la muerte de su compañera de rodaje Halyna Hutchins. "No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza en relación con el trágico accidente que se llevó la vida de Halyna Hutchins, una esposa, madre y colega profundamente admirada por todos nosotros", escribía el intérprete a través de Twitter.

Esta tragedia ha supuesto un antes y un después en el uso de las armas en los rodajes de Hollywood, y aún más después de que fueran desvelados los problemas que hubo durante la grabación de la película y que no pusieron en peligro la vida de muchas personas por no seguir los protocolos adecuados. Según ha publicado ‘Variety’, varios trabajadores del equipo de cámaras se retiraron del rodaje días antes por las malas condiciones en las que tenían que trabajar y, finalmente, fueron sustituidos por otro grupo de personas que no estaban sindicalizados.

Además, muchos de estos trabajadores que participaron en el rodaje de Rust han explicado que en el propio set de la película no se siguieron los protocolos de seguridad y han revelado que en las jornadas previas hubo varios problemas con el arma que finalmente acabó con la vida de Halyna Hutchins.