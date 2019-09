El alegato de Ricky Martin en defensa de la igualdad de género y los derechos de las personas LGBTI

Salió a la calle para pedir la renuncia del Gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló por sus comentarios homófobos y ahora reivindica la necesidad de derechos LGBTI en la XVII Cumber de los Premios Nobel de la Paz.

El cantante puertorriqueño ofreció una actuación en la gala para luego dejar un contundente mensaje a favor de la necesidad de incluir derechos LGBTI en la comunidad latina. "Hay un lugar para todos, pero para lograr la paz, primero debemos luchar por nuestro derecho a vivir en libertad", dijo el artista .

"Como miembro de la comunidad LGBTI no pedimos más derechos que el resto de los ciudadanos, tampoco menos. Simplemente queremos igualdad, es muy simple", sentenció.

"La igualdad, el respeto y la tolerancia tienen que ser parte de nuestra vida; el derecho de cada ser humano a vivir libremente tiene que ser respetado", dijo el intérprete en el Día Internacional de la Paz.

Ricky pidió a los activistas que luchan por la igualdad que "por favor no se den por vencidos, que sigan fuertes, pisando sólido". "Lo tenemos que hacer por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos; sin esto no lograremos nunca la paz", añadió. La ovación marcó el apoyo y el cariño de los yucatecos. Días antes el cantante recibía un reconocimiento en el Centro Internacional de Congresos de Mérida, estado mexicano de Yucatán, por el Concierto Yucatán For Peace.

"LA RAZA, ORIGEN, ORIENTACIÓN SEXUAL Y CREENCIAS DEBEN SER RESPETADAS"

El recinto, que albergó a los Premios Nobel de la Paz, como al guatemalteca Rigoberta Menchú Tum y el expresidente colombiano Juan Manuel Santos, vibró con aplausos desde que presentaron al cantante, pero aumentaron cuando comentó: "La raza, origen, orientación sexual y creencias deben ser respetadas por todos los Gobiernos que nos rigen".

"Me provoca mucha esperanza comprobar que las futuras generaciones se están formando a través de un espíritu de amor, equidad, justicia, tolerancia y compasión", afirmó. Juntos, añadió, podemos vencer la ignorancia y "el atropello a la dignidad humana que nos niega el acceso a las mismas oportunidades de vivir en inclusión y armonía".

Con el corazón conmovido agradeció el reconocimiento que recibió a nombre de miles de activistas "que me acompañan alrededor del mundo, quienes entregan su vida a la lucha por los derechos humanos y abogan por las víctimas de toda esclavitud moderna".

A la comunidad LGBT le manifestó su cariño. "Son forjadores de extraordinarias iniciativas con soluciones transformadoras y beneficio colectivo, aunque siguen siendo objetivo de la discriminación, por la ignorancia", puntualizó.