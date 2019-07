Ricky Martin, contra un gobernador homófobo: "no puedes estar en el poder"

Ricky Martin ha subido un vídeo a sus redes en los que pide la renuncia del político de Puerto Rico, Ricardo Roselló, después de que se filtrara unas conversaciones que él mismo escribió y compartió en el chat con el resto de asesores y miembros del gabinete.

El artista confiesa que no duda en unirse a la manifestación que tiene como objetivo la renuncia del gobernador: "Frustrado, enojado, siento una presión en el pecho horrible y cómo me puedo liberar de esta angustia es simplemente viajando a Puerto Rico y estando presente en la marcha. Mañana a las 5.00 pm voy a estar con ustedes. Voy a caminar con mi gente. Vamos a estar en el Capitolio. Vamos a caminar hasta la Fortaleza y vamos a dejarle saber a Ricardo Roselló que no lo queremos en el poder, que estamos cansados y no podemos más con el cinismo de estos líderes", añadía el cantante.

Han sido muchísimos de sus seguidores los que han querido contestarle con mensajes de apoyo y demostrando que están a favor del cantante. Ricardo Roselló y su equipo de trabajo llegaron a escribir en unos mensajes: "Ricky Martín es tan machista que se f** a los hombres porque las mueres no dan la talla. Puro patriarco". El mandatario finalmente pidió perdón por los mensajes, pero las sociedad ya se había posicionado en su contra por homófobo.

Bad Bunny y Residente se han solidarizado con la causa y han asegurado en sus redes que acudirán a la manifestación.