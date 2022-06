Aleix Espargaró: su mujer, la enfermedad de su hija y por qué no piensa en retirarse

Aleix Espargaró atraviesa un momento dulce. El piloto de MotoGP suma triunfos y no piensa en retirarse, pese a que en diciembre se le acaba el contrato con Aprilia. Es tiempo de disfrutar y no solo de sus éxitos profesionales. El catalán de 32 años vive un sueño junto a su mujer y sus dos hijas .

Aleix Espargaró no se retira. Al menos, no lo hace de momento. El piloto de 32 años anunció el pasado abril que aún le queda cuerda para rato. No tiene intención de bajarse de la moto.

"Me gustaría seguir dos años más, sobre todo por ser justo conmigo mismo, llevo muchos años aquí sufriendo y luchando por estar entre los diez mejores y ahora que soy de los mejores creo que me merezco disfrutar el momento y correr dos años más", explicó el piloto de MotoGP en Austin en la rueda de prensa previa al Gran Premio de las Américas.

La pregunta vino porque en el mes de diciembre de 2022 se acaba su contrato con Aprilia y ese podría marcar el final de esta etapa profesional. Al fin y al cabo, en septiembre de 2019 ya hablaba de que la siguiente renovación (la actual) sería la última.

La familia, lo más importante para Aleix Espargaró

Aleix Espargaró atraviesa un momento deportivo dulce, pero el piloto asegura que su obsesión no es ganar. Su sueño es otro.

"Yo soy un chico muy afortunado, mi sueño era tener una familia, la tengo y es impresionante, trabajo en lo que es mi pasión, también voy en bicicleta, llegar en una carrera primero a la meta o no, no cambia nada, pero sabía que podía conseguirlo ahora y eso me ha dado mucha confianza", contó en esa misma rueda de prensa.

La familia de Aleix Espargaró la forman su mujer, Laura Montero, y sus dos hijos, Max y Mia, a los que no le gustaría ver sobre una moto. "No, no lo intentaría, es que lo voy a evitar al cien por cien y ellos no van a ser pilotos de carreras", contó en una entrevista en As. Aleix no quiere que pasen por los mismos malos momentos que ha pasado él.

"Van a tener la libertad de hacer lo que quieran, pero yo no les voy a poner las herramientas para que lo sean, como mi padre me las puso a mí, algo que le agradezco porque he tenido una vida de ensueño", contó en esta misma entrevista. "Yo ya he sufrido mucho durante mi carrera deportiva, he perdido a muchos compañeros y he tenido un doble peso encima, que ha sido el de mi hermano", dijo recordando la pérdida de su amigo Arturo Tizón en enero de 2021 y las lesiones de su hermano pequeño.

En 2018 su hermano Pol Espargaró se enfrentó a uno de los momentos más duros de su carrera al sufrir un duro accidente que le dejó importantes lesiones en el cuello y la clavícula. Por unos momentos no pudo ni moverse. "Pol ha tenido muchas lesiones y he estado muchas veces en el hospital con él, pasándolo mal. No tengo ninguna gana de que sean pilotos y desde que nacieron les he ido inculcando esa idea y no les gustan mucho las motos, la verdad", contó Aleix.

Casado con su novia de toda la vida

Aleix Espargaró ha formado esta familia junto a Laura Montero, su novia de toda la vida, con la que contrajo matrimonio en una ceremonia civil el 23 de agosto de 2014.

La boda se celebró en la localidad barcelonesa de Sant Fost de Campsentell. El novio lució un elegante traje negro con corbata del mismo color de Óscar Parella y la novia sorprendió con un original vestido cubierto de plumas del diseñador Joaquín Pérez Vallete. Cuando se dieron el "sí, quiero" llevaban ya siete años juntos.

La enfermedad de su hija Mía

Aleix Espargaró y Laura Montero han pasado grandes momentos juntos y también han tenido que superar importantes baches.

Su hija Mia nació con una cardiopatía congénita que la llevó en varias ocasiones a quirófano como contó el piloto en marzo de 2019. "Hace 8 meses, Mia nació con una enfermedad congénita en el corazón, al nacer le hicieron una pequeña operación y nos pasamos cinco semanas en neonatología del hospital Quirón Dexeus. Nos fuimos a casa a esperar para la cirugía definitiva", escribió en Instagram.

"Han sido ocho meses duros, de dudas y mucho miedo... Hace dos semanas le realizaron la delicadísima operación correctiva definitiva del corazón y después de 10 días en la UCI ya está bien, a tope para comerse el mundo. Tan pequeñita y menuda lección de fuerza y valentía que nos ha dado!", apuntó al publicar una foto de la pequeña en el hospital.

El piloto publicó también una imagen del equipo médico agradeciendo la labor hecha por la pequeña. A ellos les ha dedicado su última carrera en la que ha lucido un casco edición especial. "Hace cinco años, al nacer, los héroes de CorAllFamily le operaron varias veces el corazón, hoy es mi mayor fuerza y esta es mi manera de rendirle homenaje a ella y a todos los doctores que cuidaron y siguen cuidando de ella!", escribió el 2 de junio en Twitter.

Su hijo Max, su fan más exigente

El casco que luce Aleix en el GP de Cataluña es un gesto hacia Mia, con Max ha tenido otro recientemente.

El piloto ganó el GP de Argentina haciendo realidad el sueño de su hijo. "Es triste que no estén aquí conmigo en este día tan especial, pero antes de la carrera hablé con Max y me dijo: 'Antes de la carrera de Qatar me dijiste que eras fuerte, que podías darme un trofeo, pero no lo hiciste. Así que, por favor, trae a casa un trofeo esta vez. Lo quiero", contó el piloto que le pidió. "Dije: 'Está bien, daré lo mejor de mí".

Cumplió su promesa y se lazó con el premio. "Cuando recibí la bandera, lo primero que me vino a la mente fueron los mellizos y Laura [su pareja], porque, ya sabes, cada piloto es diferente, algunos solo necesitan un amigo o un equipo profesional, pero para mí, lo más importante en este mundo es mi mujer y mis dos hijos. Son todo lo que necesito. Son mi fuerza. Me gustaría tenerlos aquí hoy, pero gracias a la tecnología he podido hablar con Laura después de la carrera y estoy muy, muy contento".

El debut de Aleix Espargaró como ciclista

Pese a su lista de éxitos recientes sobre la moto, la carrera deportiva de Aleix Espargaró pasa por otro vehículo de dos ruedas: la bicicleta. El piloto no descarta dedicarse al ciclismo.

"Si ahora me preguntas qué prefiero, si debutar y probar con los profesionales o ganar el mundial de Moto GP, te diría que ya he corrido muchos años y que me da igual no ganar", aseguró el pasado marzo.

¿Será su siguiente paso profesional? "¿Por qué no? Sigue estando como objetivo. Cada año voy mejor con la bici y me gustaría intentarlo con el ciclismo", contó en As, consciente de que está en el momento de seguir sobre la moto. "Es más fácil que renueve ahora que otras veces, que está yendo todo bien, pero si acabara ya me iría con la cabeza bien alta".