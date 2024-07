Amaia Montero confirma su vuelta a la música y los escenarios

Amaia Montero vuelve a la música.

Así lo ha confirmado la propia artista a los micrófonos de Gtres en el aeropuerto de Madrid Barajas, donde los periodistas han querido preguntarle por su reciente regreso a los escenarios de la mano de la artista latina Karol G.

Hace solo un par de semanas saltaba la noticia de un posible regreso de la artista de Irún junto a sus compañeros de La Oreja de Van Gogh, rumor que más tarde los miembros de la banda desmintieron. Sin embargo, algo había de cierto en aquella información, ya que quince días después la cantante hacía su espectacular aparición ante 60.000 personas en segundo de los cuatro shows de la intérprete de Contigo en el Bernabéu.

Así, la prensa preguntaba a Montero cómo se encontraba tras la oleada de cariño recibida. "Hoy he amanecido feliz, con una sensación muy bonita", decía antes de ser preguntaba por la resurrección de la antigua banda. "¿Volverás con el grupo, con La Oreja de Van Gogh, de gira?", cuestionaba. "No, no voy a volver", decía, aun con una sonrisa en la cara.

"Y tú, ¿en solitario?", insistía la reportera. "Sí, sí, eso sí", confirmaba la cantante este lunes. Puedes ver el vídeo de la entrevista arriba.