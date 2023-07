Amaia Montero, intervenida en un hospital de Madrid

Espejo Público se hacía eco este miércoles por la mañana del ingreso de Amaia Montero en la unidad de ciudados intensivos.

Aseguraban que la cantante había pasado un total de 10 días en la UCI del hospital madrileño Beata María Ana.

Una operación en la mano habría sido el motivo de su ingreso, pero fuentes cercanas a la cantante desmienten que se trate de un asunto grave y destacan que la artista "ya está en casa".

Al parecer, la artista habría tenido que ser intervenida en quirófano por un problema en un dedo, algo que la mantuvo en observación durante un tiempo.

De hecho, fuentes cercanas a la artista -preguntadas por OkDiario- han querido mostrar tranquilidad y serenidad ante el estado de salud de la intéprete de Rosas.

"Fue intervenida por el dedo pequeño, pero nada alarmante", destacan a este medio. El programa de Antena 3 refiere que la artista pasó "un postoperatorio complicado" al no seguir las recomendaciones y directrices médicas.

A pesar de que la cirugía requirió un breve paso por la Unidad de Cuidados Intensivos, el entorno de la artista recalca que la cantante "está bien".

La foto que preocupó a sus fans y su entorno

Fue a finales del año pasado cuando un movimiento en las redes sociales de la cantante despertó una severa preocupación por su estado de salud.

Primeras reacciones sobre el estado de salud de Amaia Montero

La cantante publicaba un selfie en blanco y negro con un evidente aspecto desmejorado, pero lo más llamativo fueron las palabras que utilizó para titular la publicación: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?".

Rápidamente su entorno acudió a su auxilio y, arropada por su familia, ingresó en una clínica de Navarra durante mes y medio con el objetivo de cuidar su salud mental.

Desde entonces, la cantante ha permanecido alejada de la vida pública, apartada y centrada en su recuperación. Amigos como Gonzalo Miró y Cayetana Guillén Cuervo le han mostrado su cariño y apoyo ante los medios en reiteradas ocasiones.