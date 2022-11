Cayetana Guillén Cuervo se pronuncia sobre la salud de su amiga Amaia Montero

Amaia Montero se recupera en su casa después de haber pasado un mes y medio ingresada en una clínica. Así lo informa la revista Semana, que lleva este miércoles en su portada una imagen de la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh arrastrando unas maletas de camino a un coche que la esperaba para trasladarla a su domicilio.

Según la publicación, la artista ingresó en una clínica de Navarra tras sus últimos movimientos en sus redes sociales, unas publicaciones que despertaron la preocupación de sus seres queridos.

Estrenó un single de manera inédita y exclusiva después de cuatro años de ausencia y acto seguido publicó un selfie con un aspecto desmejorado que levantó las sospechas sobre su estado anímico. Acompañó la imagen con un texto todavía más preocupante: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?".

De aquello hace ya más de un mes y medio, tiempo en el que la artista se ha mantenido alejada por completo de la vida pública, recuperándose en la citada clínica.

Más de un rostro conocido ha querido brindarle su apoyo total. La última ha sido Cayetana Guillén Cuervo, amiga íntima de la artista, que ha mostrado su total confianza en su recuperación. "Se va a recuperar seguro porque ella es muy fuerte. Es maravillosa. No es fácil estar siempre expuesto públicamente, es un plus que hay que tener en cuenta. Ella va a salir adelante, te lo digo yo que sí", ha dicho ante los micrófonos de Europa Press.

Cayetana Guillén Cuervo y Amaia Montero guardan una estrecha relación. Tanto es así que la cantante es la madrina del hijo de la actriz, por lo que sus palabras han servido para tranquilizar a los fans de la artista vasca.

Gonzalo Miró, que fue pareja sentimental de la artista, también ha destacado su bondad a pesar de estar pasando dificultades. "Amaia es una gran persona, con un corazón que no le cabe en el pecho, y creo que todos tenemos malas épocas", dijo hace unos días.

Amaia Montero se recupera ahora arropada por el cariño de su familia. Su madre, viuda desde 2009, es uno de sus apoyos más importantes, junto al de su hermana Idoia, que tras la polémica entró en el programa Espejo Público para reconocer que Amaia "no está pasando por su mejor momento".