Amaia Montero comparte una foto con Gonzalo Miró tras hablar sobre su estado de salud

Ya hace casi seis meses desde que Amaia Montero decidió retirarse de la música temporalmente por fuertes problemas de ansiedad y estrés debido a los preparativos de su próximo disco. Recientemente, una de las personas que se ha pronunciado sobre ella ha sido Gonzalo Miró.

El que fue su pareja entre 2009 y 2011 y que actualmente es su amigo ha dado una entrevista con Europa Press y ha contado que se encuentra mejor: "Yo creo que pronto tendremos noticias de ella. Cada vez queda menos y todos estamos deseando que vuelva con más fuerza. Es evidente que está muchísimo mejor y vamos a ver su mejor versión de aquí a poquito".

"No quiero ser yo el que ponga una fecha porque no es mi trabajo, pero ya veréis como la vemos pronto encima de un escenario", ha resaltado Gonzalo.

La imagen de Amaia Montero y Gonzalo Miró

Amaia Montero se ha tomado muy bien estas palabras de Gonzalo Miró y ha subido una fotografía junto a él en Instagram. Se les ve en una actitud muy cariñosa y junto a esta les acompaña la canción I'll be there for you, el tema principal de la serie Friends.

De hecho, se aprecia como la cantante se ve mucho mejor después de estos duros meses y está lista para su regreso a la música.

No conocemos todavía la fecha de Amaia Montero sobre la publicación de su nuevo disco, aunque sin duda este gesto da a entender que se encuentra cerca de ello.