Amaia presenta disco entre experiencias surrealistas y sucesos paranormales en El Hormiguero

La ganadora de Operación Triunfo 2017 ha pasado por El Hormiguero en su semana de estreno de nueva temporada, en la que también hemos podido ver a Pablo López. Amaia presentaba su nuevo disco, Pero no pasa nada, que sale a la venta el próximo 20 de septiembre, y además ha promocionado el inicio de su gira por España, prevista para el 5 de octubre en su ciudad natal, Pamplona.

LAS STRANGER THINGS DE AMAIA

La entrevista comenzó hablando del disco y la gira, pero pronto adquirió un cariz paranormal con tintes surrealistas… Primero, Amaia contó una extraña experiencia, más propia de Stranger Things que de una academia de música o un instituto al uso: "Volviendo de la academia de música, iba por un descampado y me cayó encima la ramificación de un rayo", comentó. Momento que Pablo aprovechó para reguntarle si tenía relación con su single 'El relámpago':

Pero la experiencia extraña no acabó ahí, ya que tras el incidente del rayo, estando en el instituto, le pasó lo siguiente… (música de terror) "Estaba en un aula y empecé a escuchar voces y como una trompeta (…) Pregunté a los de las clases de al lado e incluso vinieron compañeros míos para ver si ellos las escuchaban, pero no", le dijo a Pablo. "Un día, vino una profesora y ella las oyó. Nos fuimos corriendo del aula, pero otro día volví y las grabé con el móvil". ¡Y puso las psicofonías para que todo el mundo las escuchara! 😱 No he oído nada las ‘acongojante’ desde aquellas del Palacio de Linares… (Sí, lo sé, mundo viejunooooo)

Entonces, Motos aprovechó la coyuntura de acongoje general que imperaba en el plató, para darle una vuelta de tuerca y helarle la sangre aún más a los espectadores, el público, ¡incluso a las pobres Trancas y Barrancas! Porque... ¡pusieron las psicofonías al revés para ver si había algún mensaje oculto! Pero, pero… ¡¿esta gente no ve películas de terror?! Si esto fuera un capítulo de American Horror Story, ¡habrían invocado a algún ser del inframundo! ¡Madre de un Dior! ¡No gano pa’ sustos! 😭

EL CONCIERTO MÁS SURREALISTA

La cantante de 'El relámpago', 'Nadie podría hacerlo' o 'Quedará en nuestra mente', contó también en el plató, el que sin duda es el momento más surrealista que ha vivido en un concierto, bueno, en un festival para ser exactos, pero justo antes de tener que subir al escenario.

Ahí estaba ella, en la habitación de hotel después de ducharse, y con apenas veinte minutos para llegar al recinto y comenzar el concierto. Su hotel estaba a cerca del recinto, así que decidió ir andando: "Estaba yendo, había mucha gente del festival y me empezaron a decir: ‘Amaia, que vamos a tu concierto’. Y les decía: ‘¡Ah, sí! Yo también’“, comenzaba la anécdota. 😂

“Fui andando al concierto guiándome por Google Maps. El problema es que me llevó a la puerta principal y no por donde debía entrar, y me di cuenta de que tenía que ir al otro lado del festival, pero ya no merecía la pena”, así que “me puse a hacer cola. Pero, claro, yo no llevaba pulsera y no me dejaban entrar. Fue un momento de cinco segundos de agobio. Dije: ‘Por favor, tengo que cantar’. Y luego vino ya uno y me rescató", comentó.

¡Pero el agobio no acabó ahí! "Luego entré y no salí al escenario, porque el festival tenía una parte de arriba y otra de abajo. Yo estaba en la de arriba, veía mi concierto en la de abajo, el público ya estaba ahí y yo no sabía cómo bajar. Me empecé a agobiar. Estaba a punto de llorar. La gente me sacaba fotos. Yo estaba hablando con el equipo que me estaba esperando. Al final una señora me llevó a unas escaleras que estaban escondidas, tuve que saltar muchas vallas para llegar y llegué tarde. Justo antes de salir tenía el pelo mojado de la ducha. Estaba hecha un cuadro. Pero fue uno de los mejores conciertos", aseguró con una sonrisa.

‘NADIE PODÍA HACERLO’, EN DIRECTO

Al final de la entrevista, Amaia interpretó en directo y al piano, uno de sus temas en directo: ‘Nadie podía hacerlo’.