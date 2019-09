Pablo López canta una nueva canción por sorpresa en 'El Hormiguero'

Pablo López ha sido el primer invitado de la nueva temporada de El Hormiguero , que inaugura el mes de septiembre de la manera más musical posible: estrenando en exclusiva un nuevo tema del cantante malagueño. ¡Así suena 'Me Conocen'!.

El Hormiguero empezaba este lunes su temporada 14 y para inaugurar este nuevo curso el programa contaba con una de los cantantes más aclamados del país.

Pablo López, que está a punto de terminar su gira 'Camino, Fuego y Libertad', pronto dará comienzo una nueva etapa musical, para la que el cantante ya tiene material preparado. Sin embargo, que el artista estrenase en exclusiva un nuevo tema no estaba planeado.

"Si ella toca una tecla, tú por esa tecla podrías comenzar una canción?", retaba Pablo Motos al artista, que no tardó en aceptar el desafío. Sin embargo, la nota que dio la joven fue un 'mi', y resulta que Pablo López no tiene ningún tema en 'mi'... Por lo menos no de los que ya están publicados.

'Me Conocen' es el nuevo tema que Pablo López desveló en El Hormiguero, cantando un par de versos a piano. ¡Bastaron un par de segundos para emocionar al público!

