Amaia Romero ha dado positivo en coronavirus: "Ha sido inesperado"

Amaia Romero, ganadora de Operación Triunfo 2017, ha dado una triste noticia a sus seguidores, ha dado positivo en covid-19.

"hola😔 he dado positivo en covid, ha sido inesperado y tendré que pasar los próximos días en casa🤒 estoy bien pero me da mucha pena porque no podré hacer los conciertos de Donosti, que ya se habían aplazado por otro positivo... lo siento mucho y espero veros muy pronto🥺❤️", escribía hace unas horas en Twitter.

Como ella misma explica, el pasado 11 de octubre, Amaia tenía previsto un concierto en el Palacio Kursaal de San Sebastián, que fue pospuesto al 15 de noviembre tras detectarse un positivo de covid-19 en el entorno de la artista navarra.

Tras este segundo imprevisto, de momento no hay una nueva fecha para este concierto, aunque la propia sala le ha mandado un mensaje de ánimo: "Esperamos verte por aquí el año que viene, mientras tanto, cuídate mucho! Te esperamos en Donosti", a lo que la artista respondía con un "me muero de ganas, gracias".

A este mensaje, se han sumado muchos otros convirtiendo a Amaia en tendencia en Twitter, llenos de muestras de cariño y deseando una pronta recuperación. Entre los rostros conocidos, encontramos mensajes como el de Rozalén: "Cuídate mucho, cariño", al que se suma con la misma frase Mikel Erentxun.

"Cuidat amayi q seguro q no es na", le escribe Alizzz, productor con quien acaba de lanzar su último tema 'El encuentro'. "Por lo menos hoy a las 18:15 regalito", le responde Amaia.

Y es que aunque no podamos disfrutar de la artista en directo de momento, han preparado el estreno de un nuevo vídeo en el que interpretan su canción en AcidHouse Barcelona 2020.