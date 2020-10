Amaia, Alizzz y 'El Encuentro' con ese amor de verano en el que tanto has pensado

Fresca, actual, orgánica. Así suena la primera colaboración de Amaia y Alizzz, el productor con el que la cantante se despoja de ese aura angelical para meterse de lleno en un homenaje a la ruta del bakalao que nos muestra su imagen más punki y desvergonzada.

La cantante aparece meando detrás de un coche o enseñando las bragas en un acto de rebeldía, dos momentazos del videoclip que refuerzan la peculiar personalidad de la ganadora de OT.

Otro de los detalles que ha llamado la atención es la reivindicación de la bandera española, un símbolo actualmente recurrente en las ideologías más conservadoras. Amaia y Alizzz ponen la 'banderita' en retrovisor del coche de su aventura pero destierran el Águila de San Juan, emblema franquista.

Alizz firma 'El Encuentro' con una pegadiza base y unos ritmos disco-pop que acercan la nostalgia de la que habla la letra. La canción suena a despedida de verano, a atardecer en septiembre, a resaca infinita, una peculiar característica que suma al corte una nueva dimensión.

"Con Amaia decidimos hacer una canción sobre un momento, sin explicar demasiado nada y dejando abiertas las posibilidades", aseguraba el productor sobre esta unión, que llega después de su éxito 'Todo me sabe a poco'.

"Los dos habíamos vivido algo similar, un encuentro fortuito con alguien con el que has tenido algo importante, pero que no ves desde hace mucho. Es una situación sugerente donde todo está en el aire y nadie sabe qué puede pasar. En el tema la voz de Amaia suena susurrante pero a la vez poderosa", sentencia el productor.

Por su parte, Amaia ha mostrado una especial ilusión por este trabajo."Desde que Alizzz me enseñó la primera idea de esta canción me emocioné y quise colaborar con él. Me encanta cómo suena la mezcla entre lo orgánico y lo electrónico, y sobre todo que pueda bailarse, porque hasta ahora no había hecho nada en esa dirección", explica Amaia, que sale de su zona de confort para dejarse escuchar en cortes más urbanos.