Amaia Romero cuenta la mala experiencia que vivió en un hotel estando de gira

Con la publicación del libro 'Generation Friends: An Inside Look at the Show That Defined a Television Era' se ha desvelado lo tormentoso que puede resultar para una actriz de Hollywood mantenerse en el peso ideal para que le den papeles. Este fue el caso de Jennifer Aniston, que para poder interpretar a Rachel en 'Friends' tuvo que adelgazar 13 kilos. ¿Cómo lo consiguió? Comiendo la misma ensalada cada día a la que le puso su propio nombre.