Amaia Romero gana esta edición de OT con 'Miedo' de M-Clan

Amaia Romero, que aparecía en la gala cero de OT interpretando Starman de David Bowie; se metió en poco tiempo al público en el bolsillo, que la convirtió en favorita hasta en 3 ocasiones. Con su gran actuación de 'Shake It Off' de Florence and The Machine se ganó el nombre de "Amaia de España", como la llaman sus fans.

Y no solo por su talento y su gran capacidad vocal que ha demostrado gala tras gala; su personalidad inocente y espontánea la convirtieron rápidamente en una de las favoritas del programa. Y no solo para el público, en la última gala con votación todos los miembros del jurado puntuaron con un 10 a esta pamplonesa de 19 años.

Para la gala final Amaia escogió el tema Miedo de M-Clan, que supo llevarse a su terreno interpretándolo a piano con una contenida actuación que estalló al final dejando a todo el mundo sin palabras.

Los 5 finalistas se enfrentaban a la primera fase de eliminación de la noche, que dejó a Alfred y Ana Guerra fuera del podio, en quinta y sexta posición respectivamente. Miriam fue la gran sorpresa de la noche, colándose entre las 3 finalistas cuando la mayoría apostaban por Alfred junto a Amaia y Aitana.

Pero Miriam demostró su enorme evolución a lo largo del programa con Invisible de Malú, volviendo a demostrarlo con No te pude retener de Vanesa Martin, canción que escogió en la gala cero y que volvió a interpretar cuando se volvieron a abrir las votaciones para escoger a la ganadora.

Aitana, por su parte, otra de las grandes favoritas de esta edición, deslumbró con Chandelier de Sia demostrando que es, probablemente, la artista con más proyección internacional del concurso.

'Bang Bang' de Ariana Grande, Nicki Minaj y Jessie J fue la canción que recuperó de la gala cero que dejó claro que se ha madurado personal y vocalmente a lo largo de estos tres meses y medio, mostrándose mucho más segura en el escenario. Su presencia sobre las tablas ha crecido dejando actuaciones de infarto como Lo Malo, junto a Ana Guerra; que pese a no ser la elegida para representar a España en Eurovisión se ha convertido en un éxito a nivel global.

Y a tan solo 4 puntos de Amaia se quedó del primer puesto, con un 42% rozando el 46% que coronó a la navarra como ganadora de esta edición. Además, será la encargada de viajar a Lisboa junto a Alfred para representar a España en Eurovisión con 'Tu Canción', una bonita balada que cuenta la historia de amor entre los dos participantes dentro de la academia.