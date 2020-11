Rozalén: "La cultura está pendiente de un hilo y esto va a rematarla"

Rozalén está disfrutando de los primeros días de El Árbol y el Bosque, su cuarto disco, ya en la calle.

En su entrevista con Europa FM, le cuenta a Cristina Merino que todavía no ha podido procesar la cantidad de mensajes que está recibiendo por parte de sus seguidores, pero que le alegra ver que cada uno se queda con una canción distinta.

PARTIR DE UNO MISMO

Si en su disco anterior Rozalén se centraba en la búsqueda de sus raíces, en El Árbol y el Bosque ha hecho un gran trabajo introspectivo para analizarse y conocerse a sí misma.

"Ponerse frente al espejo y analizarse uno mismo es de valientes. Y yo no soy tan valiente", nos confiesa. "Sé que tengo que trabajarme y lo dejo para después siempre. Pero han habido muchos aprendizajes durante los últimos años y quería compartirlo".

'Y Busqué' es la canción que mejor resume la esencia de este trabajo: "El hilo conductor es ese. Intenta pasar más tiempo en soledad, intenta no depender de nada ni de nadie... A mi me gusta perderme en la montaña y ahí es donde veo claras muchas cosas. El tocar tierra literalmente", explica.

'LA LÍNEA', SU TEMA MÁS SOCIAL

Aunque se trate de un disco que parte del yo, es inevitable que la música de Rozalén no esté vinculada a temas sociales. 'La línea' es el tema más social de El Árbol y el Bosque, donde plasma su visión de la inmigración tras un arduo trabajo para conocer de primera mano el tema.

"Tenía la obligación de hablar de este tema sobre todo por las realidades que he conocido últimamente en diferentes campos de refugiados, en el barco del Open Arms que visité cuando estaba parado en Barcelona por el Gobierno, en Latinoamerica.. Muchas realidades que me vienen muchos nombres propios a la cabeza y no sería justo que después de haber escuchado esas historias no las cuente".

'LOBA' UN TEMA VINCULADO A LA MUJER

Una de las canciones con más garra del álbum es 'Loba', que pese a su melodía alegre es toda una declaraciones de intenciones e inevitablemente vinculada a la historia de la mujer.

"Está vinculada a la mujer porque escribo desde mi yo mujer. Pero es una canción al opresor, al que manda callar, al que nos corta las alas, al que no te permite ser libre", nos explica asegurando que la violencia siempre va a llevar a la violencia y que ese no es el camino.

Sobre este paralelismo, le preguntamos concretamente por la mujer en la industria de la música, de la que nos asegura que continúa viviendo cierto paternalismo por parte de sus compañeros.

"Hay un paternalismo que yo siempre le digo a mis compañeros. Y se que me quieren y me respetan pero a mi, por ejemplo, siempre me tratan como de niña. 'Esta canción a lo mejor le podías haber dado una vuelta...' Es algo que entre ellos no pasa. No se hablan así, ni siquiera se corrigen entre ellos y a mi siempre me vienen a corregir", confiesa.

REIVINDICA LA MÚSICA EN DIRECTO

Con El Árbol y el Bosque en la calle, Rozalén tiene muchísimas ganas de llevar estas canciones al directo. Algo que de momento ve complicado, debido a la situación actual.

"He tenido la suerte de poder hacer cinco conciertos este verano con todo el equipo. Pero algunos conciertos se sufrían más que se disfrutaban porque había gente que estaba pendiente de hacer la foto que pareciera que no se estaban cumpliendo las medidas, mucho ataque", explica.

"Parece que la cultura está pendiente de un hilo y esto parece que va a terminar de rematarla. Algo hay que hacer, algo hay que reinventar y ojalá las instituciones apoyen la cultura porque es imposible vivir sin entretenimiento".