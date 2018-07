Ana Guerra reivindica su libertad compartiendo una nueva foto en bikini tras la polémica

“Para ser LIBRE hay que ser VALIENTE” , es el mensaje que acompaña una imagen que vale mucho más que mil letras de canciones. Por si no había quedado claro que Ana Guerra es de las que no renuncian a sus principios, la cantante quiere dejar claro que nadie le va a coartar su libertad, ni el derecho a subir una foto suya en bikini si ‘le da la gana’.

Hace unos días, la exconcursante de OT acudía a un plató de televisión para una entrevista que acabó levantando ampollas en las redes sociales.

Con motivo del lanzamiento de su exitoso single debut, Ni la hora, un tema potente con claro mensaje feminista y frases como: “Mira que bien me va sola. Nadie a mí me controla. Y aunque me lo pidas, ya no te doy ni la hora”; una de las presentadoras del programa le preguntó a Ana por la polémica en torno a una foto que había compartido en su Instagram, y en la que aparecía en bikini saliendo del agua.

Ante las insinuaciones de estar proyectando un canon de belleza inalcanzable para muchas jóvenes, la cantante no pudo más que mostrar su disgusto y dejar claro lo que pensaba (no solo ella, por suerte) al respecto de la gente que pueda molestarse por algo así: “¿Sabéis lo que es triste?”. “Que esa foto sea noticia, porque significa que tenemos que seguir con el cambio, luchando por el feminismo. Subo esa foto porque me flipa, me encanta, hay arte y trabajo de una persona. Y la subo porque me da la gana, y porque me siento cómoda con mi cuerpo”. La foto en cuestión era esta:

Ahora, Ana vuelve a dejar claro que a valiente nadie le gana, cuando se trata de proteger su libertad de expresión, y ha publicado otra imagen en la piscina tomando una limonada, ¿por qué? ¡Porque le da la gana! Y a nosotros nos encanta que no se deje influenciar por falsos feminismos o moralinas.

Ya lo dijimos ayer, cuando la cantante aseguraba que no colaboraría con Maluma si este se lo propusiera ahora, a no ser que el cantante de Felices los 4 "decidiera caminar por otro sitio y dijera que se va a unir al movimiento feminista”.

"Tengo principios por delante de cualquier cosa. Maluma es un grande de la música pero tengo principios, jamás voy a denigrar a una mujer ni voy a faltarle el respeto ni voy a hacer letras de ese estilo”, comentaba Ana.

De nuevo, ¡bravo, Ana! Y a los que critican sin motivo, ya sabes, ¡ni la hora!