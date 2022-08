Ana Mena revela el truco infalible para conquistar su corazón

Cuando la noche arriba... Ana Mena parece de otra galaxia sobre los escenarios, pero cuando se baja de ellos es una simpática joven de 25 años muy natural, educada y muy de su tierra, Estepona.

La cantante malagueña ha desvelado en una entrevista con El Mundo cual es la clave para conquistarla, y no puede ser más original: a base de productos del huerto. " A mí me llega un tío a casa con una caja de verduras de su huerto y una nota y me caso, le pido el anillo", confesaba.

Y es que la cantante tiene un peculiar lenguaje del amor, y ya lo habría puesto en marcha en una ocasión para conquistar a un chico con sus mejores armas, que son, efectivamente, las hortalizas de su huerto en Estepona.

En una de sus visitas a El Hormiguero, Pablo Motos preguntó a Ana Mena si era verdad que le regaló una caja de verduras de su huerto al chico que le gustaba. "No sé quién te habrá contado esto, pero sí. Lo he hecho una vez solo", le confirmó la intérprete de Mezzanote entre risas.

"Hice un surtido maravilloso. Al final le tienes mucho cariño a todo lo que has cultivado, le has dedicado tu tiempo. La caja fue lejos, ¿eh? La mandé por correo exprés a Italia. Cuando salen las cosas te gusta, te transmite mucha ternura", continuaba la cantante, que le hubiese encantado recibir una caja de la misma categoría de vuelta.

El huerto, su punto de paz

Ana también quiso recalcar lo especial que es para ella el huerto: "Para mí el huerto es uno de mis hobbies cuando tengo tiempo libre. Paso muy poco por mi pueblo y es un hobby que comparto con mi padre, que es lo que más quiero en el mundo entero. Es mi punto de paz. Le ayudo, él es el que entiende de campo realmente. Ahora tenemos tomates, pimientos, habas, cebollas, patatas...".