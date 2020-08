Ana Obregón comparte una foto con su hijo Aless Lequio: “Llevo horas mirando esta foto entre lágrimas"

El pasado 13 de mayo Alejandro Lecquio fallecía a consecuencia del cáncer con el que llevaba años batallando, dejando un profundo dolor entre sus familiares y amigos.

Ana Obregón ha utilizado sus redes sociales para canalizar parte de este "indescriptible" dolor, como ella misma se refiere, dedicando precisos textos a su hijo.

Ahora la actriz ha vuelto a hacer una publicación con una foto de hace justo un año: "Antes me hacía ilusión cuando mi móvil me recordaba “tal día como hoy...”, empieza explicando para confesar que ahora le provoca sentimientos de lo más dolorosos.

"Ahora llevo horas mirando esta foto entre lágrimas desde mi retiro, sentada al atardecer en el mismo sofá mirando al mediterráneo. La hicimos tal día como hoy hace un año , oliendo el mismo mar , mirando hacia un futuro maravilloso con las buenas noticias de salud de mi hijo. Se que es una foto que jamás se repetirá y duele indescriptiblemente"

"He decidido compartirla con vosotros para recordaros que como decía mi Aless : “lo más importante de esta vida y lo único que al final de tus días te llevas son el tiempo y el amor que dedicas a las personas que quieres", continúa.

"Nada ni nadie , ni siquiera su partida me van a quitar los infinitos momentos de amor que mi hijo me regaló y su lección de vida. Y esto es lo único que alivia un poquito mi dolor por la eternidad de su ausencia y su dolor por no estar aquí . #alessforever 💔", termina el emotivo texto.

Esta no es la única publicación en recuerdo de su hijo que ha hecho desde su fallecimiento. Hace una semana, coincidiendo con el tercer aniversario de la muerte del joven, publicó otra imagen en la que aparecían de lo más sonrientes mientras Aless cogía en brazos a su madre.