Ana Peleteiro pone fecha a su vuelta a competir una vez nazca su hija: "Mi espacio es la pista"

Ana Peleteiro es historia del deporte español, ya que consiguió ganar una medalla de bronce en triple salto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Hace varios meses, la joven reveló que estaba embarazada con su pareja, el también atleta Benjamin Campaoré.

La ganadora olímpica ha dado una entrevista para Women's Health de cara a la recta final de su embarazo y ha contado cómo lleva estas últimas semanas y cómo se está preparando para volver a competir en cuanto pueda.

Ana ha contado que no se esperaba hace algunas semanas "hacer ni la mitad de cosas que hace ahora". Incluso ha llegado a poder hacer un triple salto: "Fue un día de forma muy espontánea y sin premeditación, [mi entrenadora] me dijo "haz un triple salto" y me quedé un poco en shock. Ese día me volví a casa 'arribísima', súper motivada y con muchísimas ganas de dar a luz para volver a mi área de trabajo, mi espacio es la pista".

Ana Peleteiro quiere competir en el Mundial 2023

Durante muchos días, se ha pensado que la deportista volvería a competir en París 2024, sin embargo, ella ha sido clara: quiere volver para el Mundial 2023 de atletismo, que será en Budapest. "Es un reto súper difícil pero me encantaría estar ahí, simplemente estar".

"Obviamente mi objetivo este año no es luchar por medallas hay que dejar que el tiempo pase y ver cómo vamos evolucionando pero, a día de hoy, es estar el en Mundial el año que viene. Ahora mismo no estoy pensando en los Juegos Olímpicos porque tengo otro objetivo previo a eso", ha detallado.

La dura confesión de Ana Peleteiro: revela que sufrió abusos sexuales // EFE

Además, ha querido mandar un mensaje a todos aquellos que dudan de ella: "Durante toda mi carrera ha habido muchísima gente que ha tenido dudas sobre mi. Cuando tuve mis años peores estando en Madrid y creían que nunca iba a volver al alto nivel, cuando fueron los Juegos Olímpicos y pensaban que por haber ido en la tele sería imposible estar luchando en la final y ahora con el embarazo tres cuartos de lo mismo".

"Soy una persona a la que no se me ha valorado de la misma manera que yo sentía que podía rendir y eso es una pequeña parte de mi éxito. El hecho de que una atleta haya destacado tanto a nivel nacional ha sido gracias a las dudas de estas personas que no confían en mí. Simplemente les digo lo mismo de siempre "dejemos que el tiempo pase y hablaremos"", ha concluido.

Ana Peleteiro es todo un ejemplo para las deportistas españolas, ya que a pesar de que se encuentre en una nube, tiene claro que en cuanto pueda volverá a las competiciones.