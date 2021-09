Ana Polvorosa, de cerca: su topless feminista, su estrecha amistad con Eduardo Casanova y su relación con Álvaro Mel

Este mes de septiembre Ana Polvorosa, de 33 años, ha presentado dos de sus proyectos más importantes del año. Por un lado, el estreno de la película Con Quién Viajas, y por otro el lanzamiento de la serie La Fortuna, que verá la luz el próximo 30 de septiembre.

Sus comienzos en Aída

Es indiscutible que el personaje de "la Lore" en Aída forma parte del imaginario colectivo de las últimas generaciones, que vieron en Ana Polvorosa un reflejo de las jóvenes de barrios humildes que vestían con cintas en el pelo y se iban al polígono de botellón los fines de semana.

Pero no solo la Lore es uno de los personajes más recordados de la serie. A Paco León le siguen gritando Luisma por la calle y Carmen Machi ha sido rebautizada como Aída desde que dejó de limpiar el bar de 7 Vidas que le dio forma a la serie, ya que se trata de un spin off de esta.

Ana Polvorosa pasó prácticamente toda su adolescencia en el set de rodaje. Empezó a grabar Aída con 17 años y la terminó con 25, convertida ya en un autentico fenómeno y una de las actrices más reconocidas del panorama nacional. Desde entonces, no ha dejado de trabajar.

Su estrecha amistad con Eduardo Casanova

Su amistad nació -y creció- en Aida y desde entonces son inseparables. Se conocieron en el año 2005, cuando ella tenía 17 años y él solo 14. Sin embargo, esta diferencia de edad no supuso ningún problema para su relación ya que con el tiempo terminaron convirtiéndose en mejores amigos.

Pepe Viyuela, Eduardo Casanova y Ana Polvorosa // GTRES

No solo comparten su vida privada, también en lo laboral forman un gran equipo. Ana Polvoroso ha protagonizado algunos de los primeros cortos de Casanova, Ansiedad, Amor de madre, Eat my shit y participó también en su debut en el cine con la irreverente película Pieles, en la que la madrileña interpreta a un joven que tiene el aparato digestivo al revés. Vamos, que tiene el ojo del culo en la boca.

"Otra cosa no, pero fe ciega y confianza absoluta en Eduardo me sobra. Yo no puedo estar más emocionada ni más orgullosa por él. Estoy feliz de haber participado en 'Pieles', pero también siento un orgullo tremendo de que Edu haya conseguido tanto y se note el talento que tiene", dijo la actriz en una entrevista para Grazia.

Precisamente por ser tan buenos amigos han llegado a tener discrepancias sobre su trabajo. "Por una parte es mucho más fácil dirigir a Ana porque la conozco, pero por otra también me es mucho más complicado hacer lo que me dé la gana con ella porque me dice que no, y como es mi amiga y me lo puede decir...", reconocía el cineasta a ABC.

El próximo largometraje de Casanova se llama La piedad y en su rodaje, que comenzará en octubre, también está Polvorosa.

Su topless feminista

Fue en abril del año 2017 cuando la revista S Moda quiso llevar en sus páginas los desnudos de cinco personalidades femeninas españolas para reivindicar que un cuerpo es mucho más que un objeto de deseo para el hombre.

Ana Polvorosa posó para el objetivo del fotógrafo Javier Biosca para denunciar al eterna e histórica cosificación del cuerpo femenino. "Que el cuerpo desnudo de la mujer no signifique cosificación, sino libertad y empoderamiento", escribió la actriz en sus redes sociales.

Su relación con Álvaro Mel

La revista Hola! lleva esta semana en su interior unas imágenes de Ana Polvorosa paseando en actitud cariñosa con Álvaro Mel, con el que parece que tiene mucha complicidad. La revista informa que después de un agradable paseo, volvieron juntos a casa, lo que podría indicar que entre ellos existe algo más que una bonita amistad.

Ambos intérpretes se conocieron durante el rodaje de la serie La Fortuna, dirigida por Alejandro Amenábar, y aunque los rumores sobre un posible noviazgo no dejan de circular, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.