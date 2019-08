Anabel Pantoja pide perdón por su actitud con unas menores en Cuba: ‘No pensé que haría tanto daño’

Anabel Pantoja ha pasado unos días en La Habana, Cuba, y lo ha ido mostrando a través de sus redes sociales. Pero unos vídeos en Instagram Stories en los que aparece dándole regalos a los más necesitados no han sido bien vistos por muchos de sus seguidores.

Muchos de sus fans han calificado de 'vergonzosa' la actitud de la joven por publicar estos vídeos mencionando las marcas de algunos productos que estaba regalando y la acusan de utilizar a menores desfavorecidos para hacer publicidad.

Al llegar a España y enterarse de todo lo ocurrido, Anabel ha eliminado todo el contenido de Instagram Stories y ha publicado un nuevo vídeo explicando lo ocurrido:

Pantoja asegura que no estaba haciendo ningún tipo de publicidad en los vídeos: "las marcas son de amigos míos que precisamente me dieron sus productos para que los regalasen a los más necesitados, yo no he hecho publicidad de ningún tipo" pero que ha eliminado el contenido por tratarse de menores: "No pensé que podría llegar a hacer tanto daño, en los vídeos aparecían niños menores así que decidí borrar los vídeos".

Tras aclarar lo sucedido, Anabel asegura que no se arrepiente de haberlo hecho porque lo hizo "con mucha ilusión" y que continuará haciendo "lo que me salga de aquí", señalándose el corazón.