Las anécdotas más divertidas de Eva Soriano y Chenoa: del pipazo en 'TCMS' a cantar juntas 'Cuando tú vas'

Eva Soriano y Chenoa forman pareja desde la final de la última edición de Tu cara me suena. La presentadora de Cuerpos especiales y la de Tómatelo menos en serio sellaron su amor con un beso en la boca, un beso que le plantó por sorpresa la concursante a la miembro del jurado porque.. ¿quién no se ha dado un pipazo alguna vez con una buena amiga?

El beso sirvió para sellar públicamente su amistad y encabeza la lista de anécdotas de las dos presentadoras de Europa FM. Te contamos algunas de las más divertidas: del pipazo en TCMS a la confesión de Chenoa a Eva Soriano en su sección de Cuerpos especiales, el programa de radio en el que ambas coinciden cada jueves por la mañana.

El pipazo de Eva Soriano y Chenoa en TCMS

Aquí empezó todo. Eva Soriano convertida en Shakira y con una cobra (ejem) en el escenario como parte del atrezzo de su actuación le plantó un beso en la boca a Chenoa nada más terminar su actuación.

"En este programa no va a haber nunca una cobra para ti", le dijo a la cantante, que en esa edición no había sido besada aún por ningún concursante. "Llevo toda la temporada aguantándome y hoy era el día para comerle la boca a Chenoa. No he ido a por el 12, he ido a por la tu cariño, porque te quiero muchísimo", le dijo en el momento más viral de la edición.

Lo mejor de ese pipazo fue lo que luego dijo Chenoa sobre ese beso. En Tómatelo menos en serio, la cantante confesó que le tuvieron que explicar qué era un pipazo. "Yo no sabía lo que era", dijo la presentadora a Eva Soriano, invitada del primer programa y madrina, que le explicó. "Son dos piernas abiertas que se hacen piquipi"

La primera impresión de Chenoa al ver a Eva Soriano: "Pero ¿y esto?"

La relación de Eva Soriano y Chenoa no fue siempre así de bonita, al menos no lo fue para Chenoa.

"Eva, te voy a decir una cosa, tú a mí me caías fatal. Tengo que confesarlo", confesó la cantante en Cuerpos especiales dejando a Eva Soriano en shock. "Yo te vi y dije: '¿Ésta qué hace?' Igual que lo hacen conmigo, las estrellas como tú luego tienen gente que critica (...) Luego cuando ya te conocí y dije: 'Me he enamorado".

Fue una confesión por partida doble. Eva también aprovechó para contar su primera impresión al ver a Chenoa: "Tengo la relación más tóxica del mundo contigo porque por una parte me has pegado tremendo trompazo... ¡Jolín, a mí me caías bien desde el principio!".

Pulso de 'fitness legends' en 'Tómatelo menos en serio'

Chenoa y Eva Soriano se miden en un pulso en 'Tómatelo menos en serio'. // Europa FM

Si algo tienen en común Chenoa y Eva Soriano es que las dos están muy en forma, solo hay que seguirlas en redes sociales para comprobarlo. Pero ¿lo están al mismo nivel? ¿Qué pasa si se enfrentan a una prueba de gana? ¿Quién gana?

La respuesta la tenemos gracias al programa Tómatelo menos el serio. En el primer programa midieron sus fuerzas y Eva salió ganadora "Yo con tocarte ya me debilito", le dijo Chenoa antes de empezar el pulso, que ganó sin mayores problemas la presentadora del morning. "Me has hecho daño", le dijo Chenoa. "Es que soy muy competitiva y muy bruta", se justificó Eva Soriano.

Declaración de amor tras la boda de Chenoa

Otro de los momentos claves de esta historia de amor fue tras la boda de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas. Eva Soriano, que no acudió a la ceremonia celebrada en Mallorca, le mandó un doble mensaje. Primero, en Cuerpos especiales y después, en Twitter.

"Hoy se ha casado Chenoa y estoy mal", escribió Eva Soriano, que sumó más de 3.000 me gusta con su mensaje y obtuvo la respuesta casi inmediata de la novia. Al día después de la ceremonia, le escribió un comentario que también fue viral: "Siempre seré tuya".

El día que cantaron a dúo 'Cuando tú vas'

El paso de Eva Soriano por el programa de radio de Chenoa regaló otro momento clave en esta relación. La presentadora de Cuerpos especiales, que no ofrece nunca problemas en lanzarse a cantar, se unió a Chenoa para hacer historia de la radio. Junta a Valeria Ros y Carlos Marco cantaron Cuando tú vas. Un momento para escuchar y disfrutar.