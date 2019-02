El anillo de compromiso de Katy Perry es igual al que Orlando Bloom regaló a su exmujer

Katy Perry y Orlando Bloom han anunciado su compromiso. Sin embargo, hay un detalle de la foto que ambos publicaron que no ha pasado desapercibido.

Aprovechando el día más romántico del año, San Valentín, el actor le pidió matrimonio a la cantante con un anillo en forma de flor. Pero, la joya parece ser que no es única, ya que tiene un gran parecido con la que Bloom le regaló a su exmujer, Miranda Kerr, con quién se casó después de tres años de noviazgo y tuvieron su primer hijo.

Los usuarios de Twitter han comparado las dos sortijas. Ambas tienen forma de flor, un diamante en el centro, rodeado de otros que simbolizan los pétalos. Su diferencia es el color, el de Katy Perry es rosado y con blanco alrededor, mientras que el de Kerr los brillantes son todos blancos.

People are pointing out how Katy Perry's engagement ring from Orlando Bloom looks similar to the one he gave Miranda Kerr. https://t.co/UiczTCGVMO pic.twitter.com/FMpLyOsSb3