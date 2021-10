María Peláe alza la voz en Que vengan a por mí, una canción que acaba de presentar y de la que ha hablado este jueves en su visita a El Hormiguero. No es su canción más distinta, es probablemente su canción más personal.

"Fue una necesidad. Llevo 13 años yendo a todas las salas de canción de autor habidas y por haber de toda España con mi guitarra y hubo algo que me removió lo suficiente para volver de donde venía porque tenía la necesidad de decir muchas cosas después de ver una manifestación de gente muy joven con mucho odio en la mirada atacando y diciendo cosas muy feas a personas que se estaban manifestando por algo bonito", contó a Pablo Motos sobre el germen de este tema, que cantó en directo en el programa.

María Peláe, que nunca ha ocultado su tendencia sexual, considera que "se nos está metiendo mucho miedo para no hablar de determinada libertad".

"Yo estoy viviendo situaciones en las que me dicen que tenga cuidado con lo que digo, aunque lo diga con amor y con libertad. Me dicen que tenga cuidado cuando hable de mi tendencia sexual y creo que en vez de tener este miedo constante, debemos dar un paso al frente y decir que los que estamos equivocados no somos los que vamos con el corazón por delante", dijo la malagueña, que habla sobre la importancia de dar la espalda a ese miedo y de que la gente hable y actúe con libertad.

"Pienso que si volvemos atrás en la historia, a la primera que revientan es a mí: mujer, andaluza, lesbiana... Es que me pillan a mí", dijo Peláe, que cuando sacó la canción estuvo varios días sin abrir Twitter y que cuida mucho lo que escribe en redes.

María Peláe asegura que recibe ucha caña por Qué vengan a por mí y cree que si la canción fuese de un hombre sería diferente: "A este tema le han puesto muchas pegas porque dicen que no he sido del todo valiente. Es posible y me planteo que quizá si lo hubiera hecho un chico lo mismo dirían 'tío, qué valiente eres', pero bueno, son cosas con las que hay que ir lidiando".

Letra de 'Que vengan a por mí'

Fíjate

Qué corta la memoria del que grita

Para no escuchar

No me haga hablar

Pero si me muerdo la lengua es que me voy a envenenar

Una vez más

Y acuérdate

No eliges donde naces lo que eres, eso está aquí

Eso se siente

¿Quién eres tú pa' taparme la boca, la historia y la mente?

Que no hablen por mí

Que no hablen por mí

Que no...

Que vengan a por mí

Apunten mi nombre, soy la primera de su lista

La cara roja, el nudo en esta voz, pañuelo lila

Que el odio atrae al odio

Sólo el amor cura la herida

Buscadme a mí, ahí tiene su silla

Que vengan a por mí

Que me condenen por hablar de libertad

Se os ha quedado bonito este país para vivir

Si aún queda corazón, no me muevo de aquí

Que no

Que venga a por mí

Que vengan a por mí

Que vengan a por mí

Que vengan a por mí

Que vengan a por mí

Que vengan a por mí

Que vengan a por mí

Que vengan a por mí

Que vengan a por mí

Les sobra agua y tienen sed

Tienen sed

De venganza y no saben, ni por qué

¡Já!

Qué gran verdad

Que es el respeto la virtud del más valiente, que ni tonta ni sin pan

Ya, vale ya de dolor, más corazón

Y a sanar

¿A dónde fueron los que hablaron de amar?

¿A dónde fueron los que lucharon por ti?

¿A dónde fue quien se volvió a levantar?

Que no hablen por mí

Que no hablen por mí

Que no...

Que vengan a por mí

Apunten mi nombre, soy la primera de su lista

La cara roja, el nudo en esta voz, pañuelo lila

Que el odio atrae al odio

Sólo el amor cura la herida

Buscadme a mí, ahí tiene su silla

Que vengan a por mí

Que me condenen por hablar de libertad

Se os ha quedado bonito este país para vivir

Si aún queda corazón, no me muevo de aquí

Que no

Que venga a por mí

Que vengan a por mí

Que vengan a por mí

Que vengan a por mí

Que vengan a por mí

Que vengan a por mí

Que vengan a por mí

Que vengan a por mí

Que vengan a por mí

Que vengan a por mí

Que vengan a por mí

Que vengan a por mí

Que vengan a por mí

Que vengan a por mí

Que vengan a por mí

Que vengan a por mí

Que vengan a por mí