Quién es María Pelaé: su música, su novia y su verdadero apellido

Aunque su rostro no ha empezado a hacerse popular hasta hace poco, María Pelaé lleva más de una década de andadura musical. En sus inicios se hacía llamar Alsondepez, pero hace unos años decidió cambiárselo para rebautizarse como la conocemos a día de hoy.

La cantante malagueña presenta estos días su último tema, Que Vengan a por Mi, una bulería muy reivindicativa compuesta por María junto a Alba Reig (Sweet California) y Riki Rivera, estos últimos responsables también de su producción.

'La Niña' o 'Mi tío Juan' son los últimos temas con los que la artista, que fusiona sus raíces flamencas con un estilo urbano más actual, ha irrumpido en las listas de éxitos. Aun así, fue en el año 2017 cuando la artista estrenó su primer disco, Hipocondria. "Yo siempre digo que soy flamenca pero no cantaora, flamenca es una actitud de vida", dijo en su entrevista en yu, No te pierdas nada, donde presentó Mi Tío Juan, un tema en el que hace una clara reivindicación hacia la libertad sexual. "Muchos amigos míos se han liado con heteros casados", explicaba.

Además, la cantante de 31 años ha compuesto dos temas que en su día fueron candidatas a participar en Eurovisión: Arde, cantada por Aitana y Nadie se salva, que interpretaron Miki Núñez y Natalia Lancuza.

Su pareja, Alba Reig, de Sweet California

Aunque nunca ha dado detalles de su vida privada, tampoco esconde que mantiene una relación muy sólida con la cantante Alba Reig, de Sweet California. Pasaron juntas el confinamiento, estrenaron una explícita colaboración y publicaron una foto juntas para el Día del Orgullo LGTBI+, algo que para muchos seguidores supuso una confirmación de una relación amorosa. "Teníamos ganas de sacar un tema juntas y en plena cuarentena nos surgió así y lo sacamos", contó en yu, No te pierdas nada sobre su tema con Reig, No me Mires Así. "Para quien no se haya enterado, sí", dice la letra.

En la entrevista también tuvo tiempo de comentar la citada foto y las reacciones que tuvieron sus seguidores. "Ayer subí una foto por el día del Orgullo y de repente uno dice 'anda pero eres bollera'", explicaba entre risas, recalcando los prejuicios que todavía hay sobre este tema. "Y no llevo pantalón de pana, fíjate", bromeaba. "Soy de celebrar la libertad y cada uno lo que quiera".

María Peláe forma, junto a Eva Soriano, parte del casting de la próxima edición de Tu Cara Me Suena, donde también participan Nia Correia, David Fernández, Loles León, Lydia Bosch, Los Morancos y Agoney.

Su verdadero apellido

Lo cierto es que el verdadero apellido de Maria Pelaé es Peláez, pero la cantante quiso eliminar la 'Z' final para evitar confusiones con la nadadora malagueña. Además, ha contado en diferentes entrevistas que siempre le ha costado mucho pronunciar esa letra final.